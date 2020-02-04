ШГЖ начала работу в Казбековском районе

1 февраля занятия школы открыли руководитель ГБУ РД «Координационный информационно-культурный центр» Минкомсвязи Дагестана Мухтар Амиров и его заместитель Диляра Даудова. Слушателям в Казбековском районе в селе Дылым рассказали о комплексном механизме информационного сопровождения в сети Интернет. По словам спикера Мухтара Амирова: «У муниципалитета свои вызовы и задачи в информационном плане, поэтому свое выступление я адоптировал под запросы муниципалитета. Мы с коллегой рассказали о том, что не нужно замыкаться и ограничивать себя каким-то одним сервисом или каналом, а наоборот использовать для донесения своей позиции и видения широкий спектр имеющихся сегодня возможностей, при этом для этого не нужен большой бюджет. Нашей задачей сегодня было рассказать об этих возможностях. При этом мы рассказали как о традиционных методиках, так и поделились новыми лайфхаками донесения информации, используя комплексные подходы, будь это маленький магазин в селе Дылым или большой проект масштаба всего Казбековского района», – отметил собеседник. Все слушатели получат теоретические и некоторые практические навыки по основам журналистики, а также познакомятся с методами работы региональных и федеральных СМИ. Если говорить о мировой практике, термин «гражданская журналистика» имеет два значения: непрофессиональная журналистика и журналистика, нацеленная на решение социальных проблем. Реализация проекта направлена на синтез двух смыслов: непрофессиональные журналисты, решающие социальные проблемы общества силой пера и верно сложенных букв. «Мы надеемся, что ШГЖ даст слушателям прикладные знания, которые они в дальнейшем смогут использовать в своей работе. Наша цель – по итогам обучения сформировать инициативную группу ребят, которые имеют активную гражданскую позицию и журналистский арсенал методов, который поможет эту позицию ярко и обоснованно выразить», – отметила в беседе с корреспондентом руководитель школы Маржана Омарова. Напомним, ШГЖ в республике функционирует с ноября 2013 года. За это время Школа выпустила 4 потока слушателей. Многие выпускники Школы после обучения начали работать в печатных, электронных СМИ Дагестана и пресс-службах республиканских ведомств. ШГЖ проводится на средства гранта Росмолодежи, а также при непосредственной поддержке Главы Казбековского района Гаджимурада Мусаева.