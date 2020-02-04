«Без накруток»: Платформа ЕСИА обеляет голосование в Дагестане

В последнее время в Дагестане отмечаются проекты, направленные на стимулирование общественных инициатив. Это и общественный, народный контроль по проекту «Мой Дагестан», проведение онлайн-голосований по вопросам, касающимя социального развития республики. Из актуального, на сайте «Активный гражданин» проходит голосования по двум проектам.

Минкомсвязи Дагестана запустило новый проект «Сообщи мне имя героя!». Проект предусматривает дополнение имен героев, принимавших участие в августовских событиях 1999 года. «На портале “Активный гражданин” создан раздел, на котором любой желающий может рассказать о героях того времени, об их подвиге и восстановить историческую справедливость. Все заявления будут рассмотрены, будут подниматься немногочисленные архивы тех времен, в том числе архивы СМИ. Сведения будут направляться в средства массовой информации», – отметили в Минкомсвязи.

Другое республиканское ведомство – Минэкономразвития – на площадке той же ЕСИА запустило второй этап народного голосования по выбору целей расходования гранта в 1,2 млрд рублей. Новшество в проведении подобного рода голосования заключается в методе подтверждения личности голосующего – посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Что же такое ЕСИА и почему в последнее время ей уделяется много внимания?

Единая система идентификации и аутентификации начала свою работу в стране с 2010 года и обеспечивает санкционированный доступ к информации, содержащейся в государственных и иных информационных системах. Говоря простым языком, ЕСИА представляет собой универсальный пароль, дающий доступ ко всем государственным сайтам, ключ, с помощью которого вы можете пользоваться функциями на сайтах: Госуслуги, Российская общественная инициатива, Активный гражданин, сайт Налоговой службы, судебных приставов, ГИБДД, Пенсионного фонда и другие сайты государственных структур.

Одним из главных преимуществ ЕСИА является единый вход на сайты государственных ведомств и отсутствие возможности влияния на голосование. Такое возможно благодаря тому, что за каждым пользователем этой системы стоит зарегистрированный через свой паспорт реальный человек. Создание фейковых аккаунтов в этой системе невозможно.

К слову, для получения учетной записи ЕСИА на том же сайте Госуслуг необходимо удостоверить свою личность с помощью паспортных данных, ИНН и СНИЛС. Зарегистрировавшись на сайте вы должны помнить свой пароль, но, если вы его потеряли (либо забыли), можете обратиться в ближайший МФЦ для его восстановления, для этого вам достаточно предоставить свой паспорт и удостоверить свою личность.

Такая практика уже давно применяется в западных странах, жители которых с помощью своего social security (США) не только пользуются государственными услугами, но и совершают онлайн-покупки. Для России практика онлайн покупок через ЕСИА в будущем. К слову об Америке, там сервис social security начинался тоже с предоставления доступа к Единой системе услуг государства.

Помимо индивидуального пользования, ЕСИА предоставляет услуги и для всероссийских мероприятий. К примеру, в 2018 году на портале Госуслуг впервые в стране появился сервис предоставления услуг по переписи населения, которая должна повториться и в этом году. Такое исполнение своего гражданского долга «не выходя из дома» разрешит проблемы доступности, времени, а в некоторых случаях даже проблемы социофобии.

Возвращаясь к голосованию двух ведомств на платформе ЕСИА, отметим, что оно доступно через сайты «Активный гражданин», «Мой Дагестан» в разделе «Голосование», а также на сайте Минэкономразвития Дагестана.

Голосование продлится до 11 февраля.