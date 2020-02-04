Минкомсвязи Дагестана запустило новый проект «Сообщи мне имя героя!». Проект предусматривает дополнение имен героев, принимавших участие в августовских событиях 1999 года. «На портале “Активный гражданин” создан раздел, на котором любой желающий может рассказать о героях того времени, об их подвиге и восстановить историческую справедливость. Все заявления будут рассмотрены, будут подниматься немногочисленные архивы тех времен, в том числе архивы СМИ. Сведения будут направляться в средства массовой информации», – отметили в Минкомсвязи.
Другое республиканское ведомство – Минэкономразвития – на площадке той же ЕСИА запустило второй этап народного голосования по выбору целей расходования гранта в 1,2 млрд рублей. Новшество в проведении подобного рода голосования заключается в методе подтверждения личности голосующего – посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Что же такое ЕСИА и почему в последнее время ей уделяется много внимания?
Единая система идентификации и аутентификации начала свою работу в стране с 2010 года и обеспечивает санкционированный доступ к информации, содержащейся в государственных и иных информационных системах. Говоря простым языком, ЕСИА представляет собой универсальный пароль, дающий доступ ко всем государственным сайтам, ключ, с помощью которого вы можете пользоваться функциями на сайтах: Госуслуги, Российская общественная инициатива, Активный гражданин, сайт Налоговой службы, судебных приставов, ГИБДД, Пенсионного фонда и другие сайты государственных структур.
Одним из главных преимуществ ЕСИА является единый вход на сайты государственных ведомств и отсутствие возможности влияния на голосование. Такое возможно благодаря тому, что за каждым пользователем этой системы стоит зарегистрированный через свой паспорт реальный человек. Создание фейковых аккаунтов в этой системе невозможно.
К слову, для получения учетной записи ЕСИА на том же сайте Госуслуг необходимо удостоверить свою личность с помощью паспортных данных, ИНН и СНИЛС. Зарегистрировавшись на сайте вы должны помнить свой пароль, но, если вы его потеряли (либо забыли), можете обратиться в ближайший МФЦ для его восстановления, для этого вам достаточно предоставить свой паспорт и удостоверить свою личность.
Такая практика уже давно применяется в западных странах, жители которых с помощью своего social security (США) не только пользуются государственными услугами, но и совершают онлайн-покупки. Для России практика онлайн покупок через ЕСИА в будущем. К слову об Америке, там сервис social security начинался тоже с предоставления доступа к Единой системе услуг государства.
Помимо индивидуального пользования, ЕСИА предоставляет услуги и для всероссийских мероприятий. К примеру, в 2018 году на портале Госуслуг впервые в стране появился сервис предоставления услуг по переписи населения, которая должна повториться и в этом году. Такое исполнение своего гражданского долга «не выходя из дома» разрешит проблемы доступности, времени, а в некоторых случаях даже проблемы социофобии.
Возвращаясь к голосованию двух ведомств на платформе ЕСИА, отметим, что оно доступно через сайты «Активный гражданин», «Мой Дагестан» в разделе «Голосование», а также на сайте Минэкономразвития Дагестана.
Голосование продлится до 11 февраля.