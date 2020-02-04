В Республиканскую клиническую больницу поступило оборудование последнего поколения для артроскопической хирургии

Установлено оно в отделении травматологии и ортопедии Республиканской клинической больницы. И на сегодняшней день является единственным на Северном Кавказе, аналогичное есть только в крупных федеральных центрах. Это артроскопическая стойка Arthrex 4K Synergy от мирового лидера в области спортивной и конструктивной травматологии. Она представляет собой целый комплекс - это своего рода мобильный стеллаж с оборудованием: видеоконсоль, помпа, шейвер, аблятор.

«Артроскопическая стойка для ведущего на Северном Кавказе и быстроразвивающегося отделения была крайне необходима, - отмечает заведующий отделением травматологии и ортопедии РКБ Ратмир Абдусаламов, - ведь Дагестан – спортивная республика, а функциональные возможности и целый ряд преимуществ нового оборудования перед предшественниками, позволит проводить в отделении абсолютно весь спектр артроскопических операций. В связи с этим, хочу сказать огромное спасибо и Минздраву Дагестана, и руководству Республиканской клинической больницы за такое нужное приобретение».

Так, современная видеоконсоль позволяет рассмотреть мельчайшие изменения в суставе посредством технологии 4K. По сравнению с обычной видеокамерой HD, она в 4 раза превышает ее разрешение, в 64 раза увеличивается и количество цветовых оттенков. За счет это достигается исключительная визуализация тканей. Увеличенное в десятки раз изображение на экране позволяет проводить манипуляции внутри сустава с ювелирной точностью, не повреждая его.

По словам врача-ортопеда отделения травматологии и ортопедии РКБ Евгения Васильева, консоль стойки является еще и своеобразным компьютером, имеет встроенную память, которая позволяет сохранять в высоком качестве фото- и видеофайлы всех проведённых операций и сразу формирует медицинскую документацию. При необходимости эта информация может быть записана на цифровой носитель и быть использована в том числе для научной работы.

Также артростойка наделена возможностью сохранять «профиль» хирурга, проще говоря, все настройки, которые удобны тому или иному специалисту для успешного проведения оперативного вмешательства. Это позволит хирургам быстрее, качественнее и надежнее проводить различные операции в артроскопии.

В артростойке имеется возможность транслирования операций в сеть посредством Internet и Wi-Fi, а при дополнительном подключении аудиосвязи и микрофона, хирург может проводить своего рода мастер-классы для других специалистов и отвечать на вопросы потенциальных пациентов.

Ежегодно в отделении травматологии и ортопедии РКБ проводят порядка 200 артроскопических операций. На лечение к специалистам приезжают пациенты со всей России, поэтому наличие подобного суперсовременного оборудования поможет значительно улучшить качество оказания высокотехнологичной медпомощи населению.