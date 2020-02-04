В Дагестане пенсионеры пройдут повышение квалификации

Техническим колледжем имени Р. Н. Ашуралиева предлагаются для обучения 29 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, где за основу взят стандарт Ворлдскиллс, по очень востребованным компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Информационные кабельные сети», «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж». Эти программы позволят обучающимся получить навыки для создания веб-сайтов, дизайн-макетов, освоить программу для дизайна Adobe Photoshop, программу для создания презентаций Power Point и электронных таблиц Excel, а также изучить разные типы веб-страниц и исходя из этого загружать свой видеоконтент.

Основы программирования помогут понять им, как устроены сами программы, их алгоритм, корневой код», – говорят представители колледжа. Обучение проводится в рамках реализации национального проекта «Демография» за счет средств федерального бюджета. С 2020 года участвовать в этой программе имеют право граждане 50-ти лет и старше без ограничений, а также лица предпенсионного возраста моложе 50-ти лет (необходима справка об отнесении к предпенсионному возрасту).

По итогам обучения по направлениям, указанным в Приложении к письму, выдается Документ о квалификации установленного образца, а также Паспорт компетенций (Скиллс Паспорт), подтверждающий профессиональный уровень. Граждане, работающие на предприятиях любых форм собственности и в государственных учреждениях, достигшие предпенсионного возраста: женщины 51-55 лет (1965-1969 г.р.), мужчины 56-60 лет (1960-1964 г.р.), прошедшие курс обучения по направлениям, указанным в прилагаемом Перечне программ обучения граждан предпенсионного возраста, получают

Документ о квалификации установленного образца, а также Паспорт компетенций (Скиллс Паспорт), подтверждающий профессиональный уровень. По вопросам обучения граждане могут обратиться по телефонам: – методист колледжа Кужева Асият Зейнадиновна, 8-988-638-06-67; – помощник директора Раджабова Дженнет Абуталибовна, 8-906-450-33-62.