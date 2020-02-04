Техническим колледжем имени Р. Н. Ашуралиева предлагаются для обучения 29 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, где за основу взят стандарт Ворлдскиллс, по очень востребованным компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Информационные кабельные сети», «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж». Эти программы позволят обучающимся получить навыки для создания веб-сайтов, дизайн-макетов, освоить программу для дизайна Adobe Photoshop, программу для создания презентаций Power Point и электронных таблиц Excel, а также изучить разные типы веб-страниц и исходя из этого загружать свой видеоконтент.
Основы программирования помогут понять им, как устроены сами программы, их алгоритм, корневой код», – говорят представители колледжа. Обучение проводится в рамках реализации национального проекта «Демография» за счет средств федерального бюджета. С 2020 года участвовать в этой программе имеют право граждане 50-ти лет и старше без ограничений, а также лица предпенсионного возраста моложе 50-ти лет (необходима справка об отнесении к предпенсионному возрасту).
По итогам обучения по направлениям, указанным в Приложении к письму, выдается Документ о квалификации установленного образца, а также Паспорт компетенций (Скиллс Паспорт), подтверждающий профессиональный уровень. Граждане, работающие на предприятиях любых форм собственности и в государственных учреждениях, достигшие предпенсионного возраста: женщины 51-55 лет (1965-1969 г.р.), мужчины 56-60 лет (1960-1964 г.р.), прошедшие курс обучения по направлениям, указанным в прилагаемом Перечне программ обучения граждан предпенсионного возраста, получают
Документ о квалификации установленного образца, а также Паспорт компетенций (Скиллс Паспорт), подтверждающий профессиональный уровень. По вопросам обучения граждане могут обратиться по телефонам: – методист колледжа Кужева Асият Зейнадиновна, 8-988-638-06-67; – помощник директора Раджабова Дженнет Абуталибовна, 8-906-450-33-62.