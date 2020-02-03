Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с организацией работы на мусоросортировочном заводе

Сегодня, 1 февраля, заместитель Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в сопровождении министра природных ресурсов и экологии республики Набиюлы Карачаева побывал на мусоросортировочном заводе в Махачкале, где ознакомился с организацией работы завода.

Мощность установленной мусоросортировочной линии составляет 150 тонн в смену с обеспечением занятости 60 человек.

«В настоящее время на заводе трудится 15 человек и сортируется 60-70 тонн мусора в смену. В Махачкале, как и во многих муниципалитетах, активно включились в реализацию реформы в сфере обращения с мусором, но предстоит всем еще больше работы в части налаживания мусоросортировки и переработки. Прорабатываются предложения по созданию в городах и районах еще нескольких мусоросортировочных производств, что станет важным вкладом в решение проблемы с мусором», - доложил министр.

По итогам визита вице-премьером высказан ряд пожеланий по активизации усилий в этом направлении.