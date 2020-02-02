Ответ на публикацию еженедельника "Новое дело"

На сайте газеты «Новое дело» появился ряд публикаций о проводимом общественном обсуждении целей расходования федерального гранта в размере более 1,2 млрд рублей. Автор статей искажает информацию, допускает ошибки и использует некорректные сравнения, чем вводит в заблуждение читателей.

Автор статьи утверждает, что процедура обсуждения проводится с нарушением правил и «чиновники забыли рассказать людям, что деньги бюджетные, а значит окончательное слово за депутатами Народного Собрания Дагестана».

Сообщаем, что речь идёт о широком обсуждении идей населения и определении лучших из них. При этом само решение о расходовании гранта будет рассмотрено Народным Собранием РД и принято в строгом соответствии с бюджетным законодательством. Об этом заявлял Глава РД Владимир Васильев, о чем неоднократно сообщалось в СМИ.

Автор некорректен в подсчетах предложений. В видеоматериале на слайде с числом предложений в разрезе муниципалитетов указаны лишь те предложения, чьи авторы указали места проживания. Очевидно, что адреса всех респондентов выяснить не удастся, так как на первом этапе использовались три способа приема предложений (соцсети, «Яндекс-форма», эл.почта). Что касается слайдов с таблицами предложений, - на них отображены лишь наиболее популярные предложения по каждой отрасли. Экспертам же представлялись таблицы с полным перечнем предложений.

Ошибается автор и говоря о преимуществе муниципалитетов с большим числом населения. На голосование вынесен ряд предложений общереспубликанского значения и затрагивающие все муниципальные образования региона. Более того, автор противоречит сам себе, так как в одной публикации пишет, что «Более миллиарда рублей федерального гранта может уйти в Каспийск», а в другой статье пишет, что «с самого начала понятно, что когда голосует трёхмиллионный Дагестан из 52 муниципалитетов, победит самый крупный».

Что касается изменения формулировок предложений и их количества на этапе голосования. Автор публикации «Нового дела» намеренно «не заметил» материала о работе независимых экспертов, которые были приглашены для анализа, оценки и правильной формулировки предложений, которые войдут во второй этап. Также предлагаем автору ознакомиться с комментариями экспертов, непосредственно участвовавших в обсуждении.

Еще раз напоминаем, что в республике проводится общественное обсуждение целей расходования гранта. Результаты онлайн-голосования будут направлены руководству республики для принятия решения. Во избежание накрутки голосов на втором этапе выбрана форма голосования, предусматривающая наличие у пользователей учетной записи в ЕСИА (на портале Госуслуг).