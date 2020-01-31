Магомед Юсупов: «В ближайшие 2 года мы можем достроить все незавершённые объекты на селе»

«Это деньги, которые можно получить из федерального бюджета, поддержка, которую мы получим, это очень важно. Мы можем эти непонятные объекты превратить в построенные», – отметил Глава РД. Комментируя заявление главы региона, директор ГКУ РД «Дагсельхозстрой» Магомед Юсупов отметил, что за предыдущий период в регионе накопилось большое количество объектов незавершенного строительства. В том числе, на сегодняшний день в селах республики имеется более 100 подобных объектов, требующих безотлагательного вмешательства. «Слова Владимира Абдуалиевича вселяют оптимизм, потому что накопившиеся проблемы с незавершенным строительством могут быть решены уже в ближайшее время», – сказал Юсупов. Он также подчеркнул, что в настоящее время в республике действует правительственная комиссия, занимающаяся этим вопросом. «На сегодняшний день проводится работа по инвентаризации всех незавершенных объектов, после чего мы планируем определиться со способами завершения их строительства», – отметил директор ГКУ РД «Дагсельхозстрой». По словам Юсупова, в 2018 году, на момент вступления его в должность директора учреждения, подведомственного Минсельхозпроду РД, на селе имелось 172 объекта незавершенного строительства, но благодаря реализации государственной программы по развитию сельских территорий и дополнительному финансированию из республиканского бюджета было завершено более 20 объектов в 2018 году. При этом, подчеркнул Юсупов, ни одного нового объекта в реестр не было включено. «В 2019 году эта работа была продолжена, так как мы не могли начать строительство новых сооружений при сложившейся ситуации. Благодаря этому в 2018 и 2019 гг. было достроено 53 объекта общей стоимостью более одного миллиарда рублей», – сказал директор ГКУ РД «Дагсельхозстрой», отметив, что в 2020 году подобная работа будет продолжена. Возобновление строительства некоторых из объектов, по словам Юсупова, стало возможным благодаря инициативе руководства республики. «Например, в 2019 году по инициативе Главы РД Владимира Васильева из республиканского бюджета было выделено дополнительно 184 миллиона рублей, благодаря чему мы смогли построить 5 водопроводов», – отметил Юсупов. Он также добавил, что сложность сложившейся ситуации заключается не только в нехватке денежных средств, но и в необходимости детального изучения проектов прошлых лет, поскольку многие из них не отвечают современным строительным нормам. И сегодня, после заявления главы республики появилась надежда на то, что в 2020 и 2021 гг. проблема с долгостроями будет решена, и реализация государственной программы по комплексному развитию сельских территорий приобретет новую – более эффективную форму, считает Магомед Юсупов. «Это в очередной раз показывает, насколько объективно руководство республики отвечает на запросы, которые есть в обществе, направляет все усилия на решение накопившихся проблем и выстраивает грамотную стратегию социально-экономического развития региона. Мы видим, что ведется планомерная работа, и я думаю, что ее результаты в скором времени почувствуют все жители села», – отметил Магомед Юсупов.