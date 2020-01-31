ЗАМАНА - Форум «Наша Победа» пройдет в Дагестане

Форум «Наша Победа» пройдет в Дагестане

Автор
31 января, 2020. Пятница 10:06
Форум «Наша Победа» пройдет в Дагестане

С 7 по 10 февраля в Дагестане пройдет окружной форум патриотических организаций СКФО «Наша Победа» с приглашением от каждого субъекта делегаций из 10 человек от общественных организаций и органов исполнительной власти, реализующих программы и проекты в области гражданско-патриотического воспитания.

Форум «Наша Победа» пройдет в Дагестане
Информация

В рамках форума будет проведена стратегическая сессия. По итогам сессии сформируют Стратегию развитие движения Бессмертного полка до 2025 года. Она пройдет экспертизу федеральных экспертов в сфере патриотического воспитания и будет разослана по региональным отделениям ООД «Бессмертный полк России» в качестве методической помощи в работе. «Целью проекта является содействие созданию условий для повышения уровня организации мероприятий по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти, проводимых общественными организациями и органами исполнительной власти в субъектах СКФО. Стоит анонсировать, что с патриотической акцией «Спасибо за верность, потомки!» приедет сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Лановой Василий Семенович. Отрадно понимать, что данное мероприятие даст новый импульс патриотическому воспитанию в округе», — поделилась руководитель проекта Сабина Курбанова. Отметим, проект «Окружная стратегическая сессия патриотических организаций СКФО «Наша победа» реализуется с ноября 2019 года на территории Северо-Кавказского федерального округа при поддержке Фонда президентских грантов.

 

Прочитано 24 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top