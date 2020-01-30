Сегодня, 29 января, в ходе заседания регионального Правительства были обсуждены итоги выполнения на территории Дагестана национальных проектов.



В минувшем году республика участвовала в 10 из 12 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». В 2020-м к списку добавилось и участие в таких проектах, как «Наука» и «Производительность труда и поддержка занятости».

Всего для реализации национальных проектов органами исполнительной власти региона разработаны 54 региональных проекта, 48 из них реализуются с 2019 года.

На эти цели в 2019 году было предусмотрено 21,9 млрд руб., из которых 17,3 - средства федерального бюджета, 3,1 млрд руб.- средства республиканского бюджета РД и 1,5 млрд руб. – иные источники финансирования.

Как сообщил Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, стопроцентное кассовое исполнение обеспечено по реализации региональных составляющих нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура» и «Международная кооперация и экспорт». Более чем на 90 процентов кассовое исполнение обеспечено по проектам «Жилье и городская среда» и «Экология».

«Вместе с тем в целях выполнения принятых обязательств в рамках реализации национальных проектов в адрес соответствующих федеральных министерств направлены обращения о возврате в республику неиспользованного остатка средств для завершения строительства объектов в соответствии с заключенными контрактами в текущем году. В рамках региональных проектов заключен всего 891 контракт», - проинформировал Султанов.

Глава дагестанского кабмина поинтересовался степенью активности реализации тех или иных проектов по направлениям, уточнил, необходимы ли корректировки для выполнения задач в текущем году.

Гаджи Султанов со своей стороны доложил о национальных проектах, ответственным за реализацию которых является непосредственно Минэкономразвития РД,- это такие, как «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда поддержка занятости».

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуются региональные проекты «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Экспорт услуг». Основной задачей проекта является рост объемов экспорта несырьевых товаров и экспорта услуг.

К концу 2019 года значения целевых показателей регионального проекта «Промышленный экспорт» составили: «Объем экспорта продукции машиностроения» - 4 млн долл. (100 %); «Объем конкурентоспособной промышленной продукции» - 27,6 млн долл. (100 %);

Что касается регионального проекта «Экспорт продукции АПК», то здесь также отмечается перевыполнение установленных индикаторов: по объему экспорта продукции АПК - почти на 15 %; по проведению мелиоративных работ - на 9 %.

Региональный проект «Экспорт услуг» направлен на обеспечение в 2024 году объема экспорта оказываемых услуг республики в размере 1,8 млн долл. (в 2019 г. – 1,3 млн долл.). При этом, по имеющимся открытым данным, опубликованным ЦБ РФ, объем экспорта оказываемых услуг Республики Дагестан за январь-июнь 2019 года составил 0,6 млн долларов.

Основная доля экспорта услуг приходится на категории «Транспортные услуги» и «Поездки». «Среди предусмотренных мероприятий по проектам – реконструкция международного терминала Аэропорта Махачкалы, увеличение пропускной способности пунктов пропуска на границе с Азербайджаном: по Яраг-Казмаляру решение уже есть, по Ново-Филя и Тагиркент-Казмаляру Минтрансом Дагестана завершаются работы по подъездным дорогам, вопрос синхронизации процесса оборудования и строительства подъездных путей к этим пунктам пропуска с соседним государством уже обсуждался, считаем, что положительные решения по ним будут приняты, что позволит увеличить объемы экспорта транспортных услуг», - пояснил министр экономики и терразвития.

В этой связи Гаджи Султанов также предложил скорректировать показатели регионального проекта «Экспорт услуг» в сторону увеличения и выразил готовность внести корректировки в госпрограмму РД «Развитие межрегионального и международного сотрудничества Республики Дагестан».

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» предполагает реализацию трех федеральных проектов: «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях»; «Системные меры по повышению производительности труда» и «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

В соответствии с утвержденным графиком республика приступает к реализации национального проекта в 2022 году. Однако, по данным Минэка республики, уже обеспечено досрочное вступление в национальный проект пяти предприятий (АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Международный аэропорт «Махачкала», АО «Завод им. Гаджиева», ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод», АО «Завод «Дагдизель»).

Кроме того, по инициативе Правительства республики Федеральным Центром компетенций планируется проведение в Дагестане во втором квартале 2020 года межрегионального семинара по федеральному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с участием представителей региональной власти, крупных и средних предприятий приоритетных отраслей экономики Северо-Кавказского федерального округа, цель которого вовлечение широкого круга предприятий к участию в национальном проекте.

Что касается исполнения индикаторов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», то здесь, по словам Гаджи Султанова, наблюдается их перевыполнение.

Среди ключевых проектов, рассмотренных на заседании, был и национальный проект «Здравоохранение». В его рамках осуществляются мероприятия, направленные на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, системы оказания первичной медико-санитарной помощи и прочих мероприятий, нацеленных на развитие системы здравоохранения. В 2019 году в республике обеспечено снижение смертности от болезней системы кровообращения и младенческой смертности, достигнута 100% обеспеченность населения врачами, оказывающими медпомощь в амбулаторных условиях. Более того, выполнена программа по «Земскому доктору» - в муниципалитеты направлено 224 врача и 10 фельдшеров. В этом году планируется трудоустроить в сельской местности еще 178 врачей.

«Изучите потенциал, посмотрите, сколько врачей реально необходимо и по каким специальностям муниципалитетам, чтобы мы готовили целевым образом специалистов. Не будем забывать, что земским докторам и учителям было уделено повышенное внимание в Послании Президента страны. Поэтому, коллеги, беремся и делаем. До первого апреля мы должны все просчитать, определиться с кандидатами и начинать с ними работать», - поручил Артём Здунов.

Утвержденные в региональных проектах индикаторы в части реализации на территории республики национального проекта «Жилье и городская среда» предусматривают охват мероприятиями по благоустройству 220 дворовых и общественных территорий в 10 городах и 58 сельских поселениях в 29 муниципальных районах. Количество благоустроенных территорий в 2019 году составило 228 единиц. Это чуть более 100 процентов от запланированного значения.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики заключены соглашения в электронном бюджете со всеми участниками проекта (10 городских округов и 29 муниципальных районов).

Ключевыми показателями региональных проектов «Чистая вода» и «Сохранение лесов», реализуемых в рамках национального проекта «Экология», являются «увеличение площади лесовосстановления» (514 га) «оснащение спецучреждений лесопожарной техникой и оборудованием» (20 ед.) и «количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения» (5 ед.). Все эти индикаторы, установленные для республики, выполнены на 100%.

Достижение указанных показателей даст возможность обеспечить сохранение баланса выбытия и воспроизводства лесов и эффективность работы по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.

А строительство 5 объектов водоснабжения уже позволило обеспечить водой села в Акушинском, Гунибском, Чародинском, Табасаранском и Хасавюртовском районах.

Успешно реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основной целью здесь является, в первую очередь, обеспечение безопасности дорожного движения. Для этого, установлены индикаторы по обеспечению доли протяженности автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативам не ниже 57,9%, и доли автодорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки - не более 1,62%. Все эти нормы в 2019 году достигнуты.

Проектом 2019 году выполнялись мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, а также организации дорожного движения на 111 объектах, в том числе это 108 объектов улично-дорожной сети Махачкалинской городской агломерации, 2 пригородные дороги, входящие в состав Махачкалинской городской агломерации, и одна дорога регионального значения (Магарамкент-Ахты-Рутул, км 34 - км 40).

В рамках национального проекта «Культура» реализуются мероприятия по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности, обеспечению учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского. Эти мероприятия должны обеспечить увеличение числа посещений населением организаций культуры, которое, также является и основным индикатором реализации проекта. Для республики установлено увеличение данного индикатора на 15%, или обеспечить 9,97 млн посещений, что соответствует фактическому значению. Кроме того, установлены индикаторы по созданию и капитальному ремонту 6 объектов культуры и увеличению числа волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», до 211 человек, которые также достигнуты.

Отдельно в рамках заседания члены Правительства остановились на национальном проекте «Образование».

Для достижения целей, заложенных в нем, в 2019 году для республики были установлены определенные показатели, в том числе по обновлению материально-технической базы 168 школ, обеспечению условий для занятий спортом в 130 школах в сельской местности и созданию новых мест в общеобразовательных организациях. В целом в Дагестане реализуется 7 региональных проектов, индикаторы, заложенные в них, выполнены в полном объеме. Касаясь такого регпроекта, как «Современная школа», в рамках которого в 2019 году было начато строительство 18 школ, вице-премьер РД-министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова заявила, что все неосвоенные строительством средства будут возвращены республике в этом году, и в результате уже в феврале месяце 2020-го будут введены в эксплуатацию 2 школы на 904 места, а в дальнейшем и 16 школ на 6798 мест. «Прошедший год был сложный. В 42 муниципалитетах мы открыли 168 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Этот проект продолжится до 2024 года. Мы вовлечем в него 890 сельских школ, чтобы создать детям равные условия для обучения. Последовательно еще 102 «точки роста» появятся у нас. Кроме того, будут созданы 4 «IТ-куба» и мобильный техно-парк, тем самым мы вовлекаем больше 20 тыс. детей в эти программы. Уделяется внимание и творческому развитию детей. В 205 школах будут созданы центры дополнительного образования. Продолжится оснащение компьютерной техникой. Проблем в реализации программ мы не видим», - отметила Омарова.

Акцент министр сделала также на проект «Молодые профессионалы». Он направлен на формирование современной инфраструктуры для развития профессионального мастерства, опережающей профессиональной подготовки и популяризации рабочих профессий среди молодежи. «Здесь очень большое поле для нашей деятельности. Нам нужно повысить качество среднего профессионального образования, а сделать это возможно только через повышение интереса к рабочим профессиям. На основе старой существующей базы необходимо проводить демонстрационные экзамены, оснащать мастерские. На грантовые средства в Техническом колледже уже оснащено пять новых мастерских», - дополнила руководитель Минобра.

Очень сложным Уммупазиль Омарова назвала проект по повышению квалификации учителей. «Мы должны влиться в национальную систему учительского роста. А для этого в Институте развития образования надо создать центры профессионального мастерства и оценки качества образования. Это требования времени», - сказала она.

Комментируя тему образования, Председатель Правительства региона напомнил о необходимости выполнения задач в полном объеме в рамках проекта «Земский учитель». В связи с этим Артём Здунов принял решение о создании специальной правительственной комиссии, которая, подробно изучив все детали, в том числе и на местах, даст оценку реальному положению дел в плане потребностей сельских школ в тех или иных специалистах: «Мы должны четко понимать, сколько нам нужно учителей и по каким направлениям. На этот год деньги у нас есть и в хорошем объеме. Важно при этом знать, каких специалистов будем отправлять в районы. В состоянии ли наши вузы, прежде всего, Педагогический университет, подготовить необходимые кадры? Обратите на это внимание. Мы выделяем деньги, но кто отправится в сельскую местность, да еще и с желанием хорошо работать? Это важнейшие вопросы, которые необходимо решить в ближайшее время», - обратился к курирующему министру глава Правительства.

О результатах работы в рамках национального проекта «Демография» проинформировала министр труда и социального развития региона Изумруд Мугутдинова.

В целом по проекту его основными целевыми показателями определены «численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профобучение» (798 чел.), «доля детей и молодежи, систематически занимающихся физкультурой и спортом» (64%), «численность воспитанников до 3 лет в государственных и муниципальных ДОУ» (10,2 тыс. чел.) и «создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях (в детских садах)» (около 2 тыс. мест). Два первых показателя из перечисленных выполнены и даже перевыполнены (на 121 и 100% соответственно).

По части, входящей в зону ответственности Министерства труда и соцразвития региона, выполнены такие задачи: в 2019 году выплаты на первого ребенка получили более 21 тысячи семей. Региональный проект «Старшее поколение» предполагал приобретение транспорта, адаптированного для инвалидов и лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, для доставки их в медучреждения: было закуплено 33 единицы автотранспорта вместо 29 запланированных. По словам Мугутдиновой, в рамках проекта развивается и гериатрическая служба, особое внимание уделяется также содействию занятости женщин.

Касаясь развития такого направления, как «Молодые профессионалы», Артём Здунов призвал активнее вести подготовку к всероссийскому чемпионату Ворлдскиллс: «Мы посмотрим и сравним, что было в прошлом году, и что покажет чемпионат в этом. Это серьезнейшая работа по дополнительному образованию, по профмастерству. Все министерства и ведомства должны быть задействованы. Мне кажется, что про эту работу все забыли, будем смотреть по результатам», - подчеркнул премьер-министр республики.

Завершая, Председатель Правительства региона поручил органам исполнительной власти республики, участвующим в реализации национальных проектов, представить в республиканский проектный офис детализированные планы мероприятий региональных проектов на этот год и принять необходимые меры по заключению всех контрактов.