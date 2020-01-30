Владимир Васильев: «Время изменилось – пора выходить из «тени» в правовое поле»

Мероприятие состоялось в стенах Национальной библиотеки им. Расула Гамзатова и собрало представителей органов исполнительной власти, контрольно-надзорных структур, банков и финансовых организаций. Здесь были представлены различные сферы предпринимательства: сельское хозяйство, торговля, туризм, медицина, строительство, промышленность, дополнительное образование, социальное предпринимательство, сфера услуг, транспорта и так далее.

Подчёркивая важность развития бизнеса в Дагестане, Владимир Васильев назвал сегодняшнюю встречу шагом, который может «в значительной степени определить более эффективное движение экономики нашей республики в сторону решения задач, поставленных Президентом РФ». Расставляя приоритеты, Глава РД добавил, что главной целью является улучшение благосостояния рядового жителя Дагестана.

«Мы также должны сказать большое спасибо предпринимательскому сообществу, которое тоже сформировало культуру, внедрило новые технологии, непростые решения. Я скажу больше: некоторые из вас меня просто удивляют и даже окрыляют на непростом пути решения накопившихся десятилетиями проблем в нашей республике. Мы все патриоты Дагестана и мне понравилось услышанное от одного бизнесмена в беседе с другим высказывание «Мы же определились, что мы работаем на развитие республики». По ряду позиций сегодня мы догоняем другие регионы, но мы можем делать это более эффективно и успешно, если будем хорошо понимать друг друга и выстроим систему уважительного, взаимно ответственного сотрудничества», – выразил уверенность Владимир Васильев.

Продолжая, он сообщил, что в республике принят закон, позволяющий предоставлять масштабным инвестпроектам земельные участки без торгов. Уже выделены земельные участки 6 инвестпроектам, реализация которых позволит привлечь инвестиции в объеме более 2 млрд рублей.

Касаясь других мер поддержки, Глава региона сказал: «Мы из республиканского бюджета предоставляем средства на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлеченным для реализации инвестиционных проектов. Законодательство республики позволяет предоставлять налоговые преференции приоритетным проектам сроком на 5 лет. Президент страны в своём Послании поставил задачу – компенсировать из федерального бюджета регионам 2/3 выпадающих из-за предоставления ими бизнесу инвестиционного налогового вычета доходов. Это большие возможности».

Особое внимание обратил Владимир Васильев на тему предоставления налоговых льгот резидентам территорий опережающего социально-экономического развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни». В этих моногородах, по его словам, уже зарегистрировано 11 резидентов, но эту работу следует продолжить. Кроме того, Глава Дагестана констатировал, что в регионе создаются новые индустриальные парки. Один из них разместится на неиспользуемой территории завода «Дагдизель».

«Сюда планируется в числе других привлечь наших обувщиков, которые находились в «тени». Время изменилось – пора выходить в правовое поле. И мы будем им помогать в этом, а не преследовать. В республике работают более 600 предпринимателей в этой области, которые создают весьма конкурентную продукцию, но только небольшая её часть находится в правовом поле», – заявил руководитель субъекта.

Положительное влияние на бизнес окажет, по мнению Владимира Васильева, и открывшееся в республике удаленное рабочее место МСП Банка, в обработке которого сегодня находится 16 заявок на сумму 458 млн рублей. Здесь уже есть первые результаты – 3 заявки получили кредит.

«В конце 2019 года открыт центр «Мой бизнес», где потенциальные и действующие предприниматели могут получить полный комплекс услуг и за ними закрепляется персональный менеджер с тем, чтобы помогать двигаться по этому непростому пути. За 2 недели этого года принято около 100 человек. Хорошее начало. В прошедшем году оказано содействие в участии более 30 предприятий в выставочных мероприятиях в нашей стране и за рубежом. Мы гордимся этим и заинтересованы в том, чтобы ваша деятельность приносила прибыль вам, республике и укрепляла авторитет страны. Мне кажется бесценным опыт и потенциал в плане готовности ряда предпринимателей к диалогу с обществом и государством для выполнения своих обязанностей», – отметил Владимир Васильев.

В качестве позитивного примера он привёл деятельность автозаправочных станций, которая постепенно «обеляется». Благодаря этому удалось значительно увеличить налоговые поступления, а также количество заключенных трудовых договоров и безналичных операций. Таким образом обеспечена прозрачность работы 58 АЗС, задействованных в этом процессе.

Призвав добросовестно уплачивать налоги, Владимир Васильев подчеркнул, что все средства будут направлены на решение актуальных для региона проблем, которые касаются большей части жителей.

Связывая создание благоприятных условий для бизнеса с процветанием региона, Глава Дагестана упомянул Дербент. Благодаря тому, что в республике зарегистрировал свой бизнес сенатор Сулейман Керимов, бюджет города получает дополнительные средства и здесь решаются многие проблемы. Таким образом у Дербента появился новый источник финансирования и город активно развивается.

Все эти факты, считает руководитель региона, говорят об изменении отношений между властью и бизнесом. В частности, он сказал: «Если мы идём к одной светлой цели, у нас не будет разногласий, а люди нас поддержат».

В ходе обсуждения Владимир Васильев озвучил тезис о том, что с увеличением бюджета возросла и эффективность его использования. Так, стала нормой экономия при проведении закупок: в этом году она составила 2,2 млрд рублей.

Резюмируя, Глава РД указал на важность эффективной работы на местах, заверив при этом, что позитивные начинания глав министерств, городов и районов получат поддержку и будут по достоинству оценены.

Затем с небольшим комментарием о том, как меняется Дербент, выступил глава города Хизри Абакаров. Являясь в прошлом представителем бизнес-сообщества, он рассказал о том, с какими трудностями приходилось сталкиваться на другой стороне баррикад. Но на сегодняшний день, добавил мэр, для бизнеса созданы комфортные условия и никакого давления не оказывается. Главное – осуществлять деятельность в рамках закона. Хизри Абакаров выразил уверенность в том, что у людей появилось доверие к власти, когда они увидели, что точечно решаются проблемы. По его словам, предприниматели должны добросовестно платить налоги, а государство должно обеспечить для бизнеса благоприятные условия.

О преимуществах работы в правовом поле высказался общественный помощник Главы РД по АЗС – руководитель Ассоциации владельцев автозаправочных станций Магомед Абакаров. Напомнив о том, что данное сообщество было сформировано в конце 2019 года, он рассказал о проделанной совместно с органами власти работе. Так, значительно повысилось качество оказываемых услуг, деятельность АЗС приведена в соответствие с требованиями законодательства, улучшено также и их техническое состояние. Один из положительных эффектов – принятие Меморандума о совместной политике по противодействию незаконным действиям на рынке оборота ГСМ. Вышедшие из «тени» АЗС не подвергаются необоснованным проверкам, а предприниматели в правовом поле чувствуют себя комфортно. Об этом свидетельствует, по словам Магомеда Абакарова, и то, что число желающих войти в Ассоциацию растёт.

В рамках встречи коснулся темы развития созданных в Дагестане ТОСЭР министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, который рассказал собравшимся об основных льготах и преференциях резидентам.

«У нас две ТОСЭР – «Каспийск» и «Дагестанские Огни». Здесь предусмотрены такие преференции, как нулевая ставка по земельному налогу и по налогу на имущество организации. Также снижена с 30 до 7,6% ставка по страховым платежам во внебюджетный фонд. Кроме того, 5% составляет налог на прибыль в первые 5 лет и 13% – в последующие 5 лет. Мы продолжим эту работу и в текущем году в нашем новом индустриальном парке», – сказал министр. Было озвучено, что резиденты и управляющие компании индустриальных (промышленных) парков освобождены от уплаты налога на имущество организаций и для них установлена пониженная ставка по налогу на прибыль. В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в республике предоставляются двухлетние «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах. Всю информацию по льготам и преференциям желающие могут получить на сайте Минэкономразвития РД.

В свою очередь врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гаджи Гасанов сообщил о мерах государственной поддержки предпринимательства в республике.

Предваряя свое выступление, он поблагодарил за здоровую критику, которая помогает делать работу лучше. «Благодаря вашим замечаниям и наблюдениям, мы с вами начали совместную работу. О том, какую поддержку оказывает сегодня государство, многие предприниматели знают. Потому что, когда формировали бюджет Агентства на 2020 год, мы обсуждали его вместе с бизнес-сообществом и старались делать лучше определенные направления», - подчеркнул Гасанов, выразив надежду на более тесное сотрудничество в перспективе.

В республике, по словам Гасанова, оказывается экспортная, имущественная и финансовая поддержка предпринимателям. Функционирует Центр поддержки предпринимательства, куда входят Региональный центр инжиниринга, Центр координации и поддержки экспортной деятельности, Центр молодежного инновационного творчества. Имущественная и консультационная поддержка предпринимательства осуществляется в пяти бизнес-инкубаторах.

«Небольшому развивающемуся бизнесу часто нужны деньги на срочные нужды. Пройти банковскую проверку кредитоспособности может не каждый: нужны обороты, хорошая кредитная история и много документов. В этой связи создаются условия для развития микрофинансирования малого и среднего бизнеса. В рамках этой программы в Дагестане работает Фонд микрофинансирования, который выдает займы предпринимателям по сниженной процентной ставке – 7,25 процентов годовых. Максимальная сумма микрозайма для бизнеса – 5 млн рублей на срок не более 3 лет.

Банки не всегда одобряют предпринимательский кредит, если отсутствует имущество для залога. Тут на помощь может прийти государство и стать поручителем: если ваш бизнес подходит под определённые критерии, вы можете получить кредит под госгарантию. В этих целях действует Фонд содействия кредитованию субъектов МСП. Данный Фонд выдает гарантии по кредитам на сумму до 25 млн рублей или 70% в относительном выражении.

Нередко перед малым бизнесом стоит вопрос – как выгодно арендовать или приобрести оборудование. И ответом государства является льготный лизинг. В республике данный вид поддержки оказывается Фондом микрофинансирования и лизинга РД. Оборудование, техника, транспорт предоставляются в лизинг сроком до 7 лет, первоначальный платеж от 10 процентов. Среднегодовое удорожание составляет до 6 процентов. При этом требования по размеру авансового платежа ниже, чем в коммерческих лизинговых компаниях – у Фонда он составляет 10%», – рассказал Гаджи Гасанов.

Агентством, по его словам, также реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого создан центр «Мой бизнес».

«Центр формирует сервисную модель оказания поддержки, объединяя целый ряд объектов инфраструктуры поддержки для малого и среднего бизнеса: Центр поддержки предпринимательства; Центр инноваций в социальной сфере; Центр народно-художественных промыслов; Региональный центр инжиниринга; Центр молодёжного инновационного творчества; коворкинг», - заключил врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Дагестана Мурад Далгатов выразил сожаление тем фактом, что бизнес не верит и многие представители сектора не знают о формах поддержки в регионе. «Мы надеемся, что в этом году будет налажена работа с центром «Мой бизнес» и ситуация в этом направлении улучшится», - добавил бизнес-омбудсмен.

Представитель обувной промышленности Марат Мирзоев рассказал о том, что он вместе со своими коллегами серьезно отнёсся к призыву Главы региона выйти «из тени» и в течение двух-трех месяцев они проводят активную работу в этом направлении. «Мы создали Ассоциацию в январе, куда вошли 6 предпринимателей, еще 4 – изъявили желание. Для сравнения хотел бы отметить, что за 2018 год мы заплатили в бюджет 3 млн рублей налогов, в 2019 году этот показатель увеличился в 2 с лишним раза – свыше 8 млн рублей. Процесс пошел, я думаю, постепенно это «обеление» будет происходить быстрее», – поделился бизнесмен.

Руководитель Комитета по женскому предпринимательству «Опора России» Зульгимар Тагибова-Ричинская в своем выступлении отметила, что высокая налоговая нагрузка на легальный бизнес, снижение спроса на товары и услуги, низкая покупательская способность населения – это наиболее острые проблемы, препятствующие развитию бизнеса в республике. «Сегодня легальный бизнес испытывает на себе чрезмерное давление контрольно-надзорных органов. Согласно плану проверок, вывешенному на сайте Прокуратуры, проверяют именно их. Они не платят налоги, работники не трудоустроены, не установлены кассовые аппараты и многое другое», - добавила она.

Кроме того, представитель женского бизнеса рассказала о проекте «Бизнес для мамы», который в этом году будет реализован уже в другом статусе – «Новые возможности для женщин». В свою очередь Глава региона поддержал данную инициативу, отметив при этом, что подобные проекты нужны для Дагестана.

Затем собравшиеся бизнесмены озвучили волнующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. Некоторые из них высказали также свои предложения, призванные повысить эффективность взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества.

Подводя итоги, Владимир Васильев отметил, что следует рассматривать возможности развития каждого направления бизнеса и поддерживать инициативы. Помимо прочего, он озвучил предложение – проводить заседания Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата раз в квартал в расширенном составе с приглашением всех желающих.