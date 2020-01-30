Абзагир Гусейнов с выездом на место проверил информацию о падеже скота в Бабаюртовском районе Дагестана

Накануне в социальных сетях был распространен видеоролик, автор которого сообщал о массовой гибели крупного рогатого скота в Бабаюртовском районе. Для выяснения фактов, изложенных в видеообращении, министром сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагиром Гусейновым вечером 29 января было принято решение лично посетить муниципалитет.

Главу Минсельхозпрода республики сопровождали заместитель министра Магомед Шапиев, начальник управления ветеринарии аграрного ведомства Сергей Попандопуло, а также представители Республиканского управления отгонного животноводства, министерства внутренних дел по РД и ветеринарные врачи, обслуживающие данные территории.

На месте выяснилось, что произошел падеж скота на землях отдельного хозяйства – СПК «Красный Партизан» Рутульского района, расположенного в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства, а не по всей территории Бабаюртовского района, как утверждалось в упомянутом видеоролике. Всего в хозяйстве «Красный Партизан» пало 25 голов КРС. По предварительным результатам исследований, проведенных в Бабаюртовской зональной ветеринарной лаборатории, причиной падежа скота стало инфекционное заболевание пастереллёз.

В беседе с главой хозяйства и ветеринарными врачами было установлено, что ранее скоту были сделаны все плановые прививки от болезней, за исключением пастереллёза. В то же время, было отмечено, что прививка конкретно от этого заболевания не является плановой и осуществляется по желанию хозяина животного и за счет его собственных средств.

Также было установлено, что болезнь не распространилась за пределы хозяйства.

Министром сельского хозяйства и продовольствия Дагестана дано поручение о проведении проверки в данной зоне и установления всех причин произошедшего.

«Для этих целей создана специальная комиссия, которая окончательно установит причины падежа скота, локализует очаг заболевания, а также обследует всю зону на предмет благополучия по ветеринарным заболеваниям. Также хочу заверить жителей республики в том, что никакого массового падежа скота в Бабаюртовском районет нет. Это всего лишь частный случай», – отметил Абзагир Гусейнов.

Со своей стороны Сергей Попандопуло подчеркнул, что пастереллёз совершенно не опасен для человека. Для недопущения дальнейшего распространения болезни среди животных, в ближайшие дни будет проведена вакцинация скота в хозяйствах зоны отгонного животноводства за счет бюджетных средств.

«Уже сейчас можно говорить, что болезнь не вышла за пределы одного хозяйства. Пока поставлен предварительный диагноз – пастереллёз. Он будет уточнен. Хочу отметить, что это инфекционное заболевания не представляет никакой опасности для человека. Чтобы обезопасить скот близлежащих хозяйств, мы проведем вакцинацию животных», – сообщил начальник управления ветеринарии Минсельхозпрода РД.

Добавим, что в ходе общения с главами животноводческих хозяйств Абзагир Гусейнов призвал их улучшить условия содержания скота, регистрировать животных и продукты животноводства в электронной информационной системе «Меркурий», как того требует закон. Министр в очередной раз напомнил, что эти меры в значительной степени позволяют проследить весь путь животноводческой продукции от производителя до потребителя и, соответственно, избежать нежелательных последствий.

Отметим, что по итогам работы комиссии Минсельхозпрода РД, собранный материал будет направлен в компетентные органы, которые дадут правовую оценку действиям хозяйствующего субъекта и ветеринарной службы.