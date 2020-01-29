В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО).
За уклонение от заключения договора ТО ВДГО/ВКГО, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО предусмотрены штрафы:
— для граждан 1-2 тыс. рублей,
— для должностных лиц 5-20 тыс. рублей,
— для юридических лиц 40-100 тыс. рублей.
Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит:
— для граждан 10-30 тыс. рублей,
— для должностных лиц 50-100 тыс. рублей,
— для юридических лиц 100-400 тыс. рублей.
Повторное правонарушение влечет наложение штрафа:
— для граждан 2-5 тыс. рублей,
— для должностных лиц 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года,
— для юридических лиц 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Отсутствие договора ТО ВДГО у потребителя газа является основанием для приостановления подачи газа. Предусмотрена так же ответственность управляющих компаний, которые от лица собственников должны оформлять договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах.
Специалисты газовой службы напоминают, заключение договора со специализированной организацией, а также надлежащее его исполнение сохранит жизни и здоровье Вам и Вашим близким.
Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»). Поставка газа для бытовых нужд населения Республики Дагестан осуществляется около 608 тыс. абонентов.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
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