«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает об обязательности заключения потребителями газа договоров ТО ВДГО /ВДКО

В соответствии с законодательством, ответственность за работу газового оборудования несут собственники жилых помещений, которые обязаны заключить договор на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования и раз в год обеспечить доступ работникам специализированной организации для проведения технического обслуживания.

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО).

За уклонение от заключения договора ТО ВДГО/ВКГО, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО предусмотрены штрафы:

— для граждан 1-2 тыс. рублей,

— для должностных лиц 5-20 тыс. рублей,

— для юридических лиц 40-100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит:

— для граждан 10-30 тыс. рублей,

— для должностных лиц 50-100 тыс. рублей,

— для юридических лиц 100-400 тыс. рублей.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа:

— для граждан 2-5 тыс. рублей,

— для должностных лиц 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года,

— для юридических лиц 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отсутствие договора ТО ВДГО у потребителя газа является основанием для приостановления подачи газа. Предусмотрена так же ответственность управляющих компаний, которые от лица собственников должны оформлять договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах.

Специалисты газовой службы напоминают, заключение договора со специализированной организацией, а также надлежащее его исполнение сохранит жизни и здоровье Вам и Вашим близким.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»). Поставка газа для бытовых нужд населения Республики Дагестан осуществляется около 608 тыс. абонентов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»