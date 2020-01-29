ЗАМАНА - Дагестанцам будут выдавать автономера только 05 региона

Дагестанцам будут выдавать автономера только 05 региона

Автор
29 января, 2020. Среда 11:42
Дагестанцам будут выдавать автономера только 05 региона

Накануне состоялась пресс-конференция с начальником УГИБДД МВД по РД Александром Шалагиным, где подводились итоги деятельности Госавтоинспекции Республики Дагестан за 2019 год.

Дагестанцам будут выдавать автономера только 05 региона
Информация

Отвечая на вопрос журналистов о том, что часть камер видеонаблюдения на дорогах республики не функционируют, Шалагин подтвердил данную информацию. «У нас есть пять комплексов фото и видео фиксации, скажем так, что 5 из 100 не работают, а некоторые мы не допускаем к фиксации видеонарушения, это город Кизилюрт, поскольку до сих пор со стороны администрации города не оборудована надлежащая разметка и дорожные знаки, которые информировали бы нас как участников движения…», — сказал начальник УГИБДД МВД по РД.

На вопрос о коррупции среди работников ГИБДД, начальник республиканского УГИБДД ответил, что по итогам года возбуждено шесть уголовных дел в отношении семи сотрудников и почти 500 фактов нарушения служебной дисциплины из них 39 с нарушением закона, заключил Шалагин.

Также, был затронут вопрос с так называемыми «армянскими» номерами и соответствует ли действительности информация о том, что нарушения правил дорожного движения владельцами таких автомашин не фиксируются камерами, на что начальник УГИБДД МВД по РД ответил, что они не остаются безнаказанными, и уже есть субъекты, в которых программное обеспечение позволяет в автоматическом режиме определять владельцев транспортного средства.

На сегодняшний день сотрудники ГИБДД, ежедневно, целенаправленно останавливают владельцев автомашин с такими номерами и выясняют право собственности, кто же на самом деле является владельцем и передают информацию в центр автоматической фото и видео регистрации, где инспекторы уже поднимают весь архив нарушений данного транспортного средства, сообщил Александр Шалагин. Также, Шалагин сделал акцент на новый закон, где сказано о том, что с 2020 года, россиянам будут выдаваться автономера с указанием региона, где они прописаны.

 

Прочитано 13 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top