С основным докладом по теме выступил министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев: «С 1 января 2019 года республика перешла на новую систему обращения с отходами. Это сложнейшая реформа в стране.
Мы привели в порядок всю нормативно-правовую базу, приняли тарифы, утвердили нормы накопления, организовали в срочном порядке два полигона, и выполнили Указ Президента страны, перешли на эту систему работы».
В 2020 году, как сообщил руководитель ведомства, дополнительно надо организовать три полигона, установить 5 заводов, и начать обработку, переработку и захоронение мусора.
Так, по словам выступающего, в текущем году планируется установить мусоросортировочный завод мощностью 100 тысяч тонн в Дербенте, и будет полигон, куда будет направляться мусор со всей южной зоны Дагестана.
На имеющемся полигоне в Избербаше установят завод по обработке мусора на 50 тысяч тонн. Им будет охвачен город Избербаш, и все муниципалитеты, закрепленные за горной территорией по обработке мусора и захоронению.
Кроме того, что касается центральной зоны - 1 и центральной зоны - 2, устанавливается завод мощностью 140 тысяч тонн в Махачкале, который обслуживает города Махачкала, Буйнакск, Каспийск, Кизилюрт, а также Кумторкалинский, Кизилюртовский и Буйнакский районы.
«Уже работает завод, обрабатывающий 70 тысяч тонн мусора в год, и в этом году в Махачкале организуем полигон»,- добавил министр.
В Хасавюртовском районе также определена территория 30 га, где будет построен полигон, и установлен завод на 100 тысяч тонн.
В Кизляре, где действует полигон, также установят завод мощностью 50 тысяч тонн.
«Все эти полигоны будут строить наши региональные операторы за счет своих средств», - сообщил Набиюла Карачаев.
Министр природных ресурсов и экологии РД добавил, что в Дагестане самые низкие тарифы в стране и не может быть речи об их повышении, так как устанавливаются заводы, дополнительно строят полигоны и за счет правильно выстроенной логистики сокращаются расходы на перевозку мусора.
Заслушав доклад, Владимир Васильев напомнил о том, что также в Ботлихе за счет средств Министерства обороны Российской Федерации ведется строительство мусоросортировочного предприятия.
Далее Набиюла Карачаев рассказал, что для наведения порядка Главой республики было принято решение запустить в Дагестане пилотный проект в этом направлении. Для этого был выбран Каспийск, так как собираемость платы за вывоз ТКО здесь оставляет 80%.
Как рассказал руководитель ведомства, на примере этого города будет показано, как эту работу нужно организовать правильно: «Сегодня мы там приступили к раздельному сбору мусора. В этом году обустраиваем 200 площадок, 192 площадки готовим по сбору пластика, бутылок, будут установлены сетчатые баки, баки отдельно для стекла, баки для ртутносодержащих ламп и батареек, установим 6 эконопунктов для приобретения у населения вторсырья. Результаты этого проекта ожидаются уже в первом квартале 2020 года».
По словам министра не менее активно эта работа ведется с прошлого года и в городе Дербенте.
Комментируя доклад, Владимир Васильев поблагодарил министра за сделанную работу, но вместе с тем отметил, что пока это все происходит незаметно для людей.
Здесь же Глава Дагестана подчеркнул: «Тот, кто рентабельно работает, может рассчитывать на все условия стимулирования труда».
Далее главы городов информировали о том, какая работа ведется во вверенных им муниципалитетах в этом направлении.
В рамках совещания представители региональных операторов также рассказали о том, как ведется взаимодействие с главами муниципалитетов.
Первый заместитель Председателя НС РД Сайгидахмед Ахмедов высказал свои замечания по работе в данном направлении, которые будут учтены в работе Минприроды.