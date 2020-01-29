Владимиру Васильеву доложили о ходе реализации в Республике Дагестан национального проекта «Экология»

Сегодня, 28 января, на еженедельном рабочем совещании под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева был обсужден ход реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках национального проекта «Экология» на территории региона.

С основным докладом по теме выступил министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев: «С 1 января 2019 года республика перешла на новую систему обращения с отходами. Это сложнейшая реформа в стране.

Мы привели в порядок всю нормативно-правовую базу, приняли тарифы, утвердили нормы накопления, организовали в срочном порядке два полигона, и выполнили Указ Президента страны, перешли на эту систему работы».

В 2020 году, как сообщил руководитель ведомства, дополнительно надо организовать три полигона, установить 5 заводов, и начать обработку, переработку и захоронение мусора.

Так, по словам выступающего, в текущем году планируется установить мусоросортировочный завод мощностью 100 тысяч тонн в Дербенте, и будет полигон, куда будет направляться мусор со всей южной зоны Дагестана.

На имеющемся полигоне в Избербаше установят завод по обработке мусора на 50 тысяч тонн. Им будет охвачен город Избербаш, и все муниципалитеты, закрепленные за горной территорией по обработке мусора и захоронению.

Кроме того, что касается центральной зоны - 1 и центральной зоны - 2, устанавливается завод мощностью 140 тысяч тонн в Махачкале, который обслуживает города Махачкала, Буйнакск, Каспийск, Кизилюрт, а также Кумторкалинский, Кизилюртовский и Буйнакский районы.

«Уже работает завод, обрабатывающий 70 тысяч тонн мусора в год, и в этом году в Махачкале организуем полигон»,- добавил министр.

В Хасавюртовском районе также определена территория 30 га, где будет построен полигон, и установлен завод на 100 тысяч тонн.

В Кизляре, где действует полигон, также установят завод мощностью 50 тысяч тонн.

«Все эти полигоны будут строить наши региональные операторы за счет своих средств», - сообщил Набиюла Карачаев.

Министр природных ресурсов и экологии РД добавил, что в Дагестане самые низкие тарифы в стране и не может быть речи об их повышении, так как устанавливаются заводы, дополнительно строят полигоны и за счет правильно выстроенной логистики сокращаются расходы на перевозку мусора.

Заслушав доклад, Владимир Васильев напомнил о том, что также в Ботлихе за счет средств Министерства обороны Российской Федерации ведется строительство мусоросортировочного предприятия.

Далее Набиюла Карачаев рассказал, что для наведения порядка Главой республики было принято решение запустить в Дагестане пилотный проект в этом направлении. Для этого был выбран Каспийск, так как собираемость платы за вывоз ТКО здесь оставляет 80%.

Как рассказал руководитель ведомства, на примере этого города будет показано, как эту работу нужно организовать правильно: «Сегодня мы там приступили к раздельному сбору мусора. В этом году обустраиваем 200 площадок, 192 площадки готовим по сбору пластика, бутылок, будут установлены сетчатые баки, баки отдельно для стекла, баки для ртутносодержащих ламп и батареек, установим 6 эконопунктов для приобретения у населения вторсырья. Результаты этого проекта ожидаются уже в первом квартале 2020 года».

По словам министра не менее активно эта работа ведется с прошлого года и в городе Дербенте.

Комментируя доклад, Владимир Васильев поблагодарил министра за сделанную работу, но вместе с тем отметил, что пока это все происходит незаметно для людей.

Здесь же Глава Дагестана подчеркнул: «Тот, кто рентабельно работает, может рассчитывать на все условия стимулирования труда».

Далее главы городов информировали о том, какая работа ведется во вверенных им муниципалитетах в этом направлении.

В рамках совещания представители региональных операторов также рассказали о том, как ведется взаимодействие с главами муниципалитетов.

Первый заместитель Председателя НС РД Сайгидахмед Ахмедов высказал свои замечания по работе в данном направлении, которые будут учтены в работе Минприроды.