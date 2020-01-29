Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

В состав штаба вошли 12 человек, среди них — министр транспорта России Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее сообщалось, что новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его появления оценивается как высокий. Это обусловлено несколькими факторами: передачей вируса воздушно-капельным путем; высоким темпом прироста заболеваемости; возникновением новых случаев заражения в китайских провинциях, граничащих с российскими регионами; завозом вируса в 16 стран; высокой активностью миграции населения между Россией и Китаем.