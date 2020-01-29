Под руководством заместителя Председателя Правительства РД - министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой была обсуждена реализация в Дагестане национального проекта «Образование».

Об итогах реализации 7 региональных проектов в рамках национального проекта в 2019 году и планах реализации мероприятий нацпроекта в 2020 году доложила заместитель министра образования и науки РД Альбина Арухова.

«В Дагестане реализуются такие проекты, как «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Социальная активность». По ним было заключено 14 соглашений. Кроме того, утверждены паспорта региональных проектов с учетом планов мероприятий в новой редакции», - сообщила замминистра и далее подробно рассказала о каждом проекте.

Так, в рамках регионального проекта «Современная школа» в 2019 году было начато строительство 18 школ, все они будут введены в текущем году.

В 42 муниципалитетах открыто 168 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», благодаря которым сельские школьники смогут получить современное качественное образование по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а также дополнительное образование по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, проектной и внеурочной деятельности. 1 сентября 2019 года в таких центрах приступили к обучению 29700 детей.

На закупку оборудования и мебели для каждого центра было выделено по 1,6 млн рублей, за счет софинансирования из местных бюджетов проведен ремонт помещений.

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» в республике создан региональный модельный центр дополнительного образования детей на базе ГБУ ДО РД «Малая академия наук» и опорные центры в 52 муниципалитетах с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием до 80%. Также проектом обеспечены условия для занятия физической культурой и спортом в 193 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Произведен ремонт 17 спортивных залов и оборудовано 176 открытых плоскостных спортсооружения.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» создан Центр цифрового обучения детей «IТ-куб» на базе ГБУ ДО РД «Малая академия наук» в г. Махачкале. В центре организовано обучение по 7 направлениям (программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, основы программирования на Java, цифровая гигиена и работа с большими данными, базовые навыки программирования на Cи-подобных языках).

В центре будут действовать краткосрочные образовательные программы – от месяца до четырех. Ежегодный охват составит не менее 400 человек для детей от 5 до 18 лет.

Региональный проект «Молодые профессионалы» направлен на формирование современной инфраструктуры для развития профессионального мастерства, опережающей профессиональной подготовки и популяризации рабочих профессий среди молодежи. Так, например, в региональном чемпионате для людей с инвалидностью «Абилимпикс», прошедшем по 16 компетенциям, приняли участие 88 человек. Также впервые в России прошел чемпионат профессионального мастерства для лиц с мнестической патологией «Специальный «Абилимпикс», в котором соревновались 25 участников по 5 компетенциям: «Швейное дело», «Обувное дело», «Столярное дело», «Кулинарное мастерство» и «Декоративно-прикладное искусство». По итогам участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в г. Москве сборная команда Дагестана одержала победу в 3 компетенциях и получила 2 золотые медали (переводчик и веб-дизайн), 1 серебряную (веб-дизайн) и 2 бронзовые (веб-дизайн и психология).

Говоря о предстоящей работе Альбина Арухова отметила также, что в 2019 году Дагестан принял участие в конкурсных отборах Министерства просвещения РФ, по итогам которых из федерального бюджета выделены средства и соответствующее софинансирование из республиканского бюджета на реализацию мероприятий нацпроекта «Образование» на период 2020-2022 годов в общем объеме – 9,1 млрд рублей, из них на 2020 год – 4 млрд рублей.

«К настоящему времени в информационной системе «Электронный бюджет» Правительством Республики Дагестан и Министерством просвещения РФ заключено 7 дополнительных индикативных соглашений и 11 финансовых соглашений, направленных на реализацию мероприятий региональных проектов за эти годы»,- сказала, в частности, докладчик.

Альбина Арухова также проинформировала об успехах в рамках соискания Республики Дагестан грантовой поддержки: «В рамках участия республики в грантовых конкурсах в Дагестане на реализацию проекта «Современная школа» будут направлены денежные средства в размере 3,5 млрд рублей, которые пойдут на строительство 32 школ, создание центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», обновление материально-технической базы двух коррекционных школ».

Комментируя доклад, Уммупазиль Омарова отметила, что во время исполнения национального проекта «Образование» были достигнуты все показатели, и его реализация позволила на многие вещи посмотреть под другим углом.

Далее выступила заместитель министра по делам молодёжи Патимат Омарова. Она отметила, что Минмолодёжи РД является региональным оператором проекта «Социальная активность» и благодаря хорошему взаимодействию с Минобром республики по проекту были достигнуты положительные результаты: «Все поставленные задачи выполнены в полном объёме, даже с перевыполнением по некоторым из них. Кроме того, мы выиграли Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» и получили 2 млн 800 тысяч рублей на реализацию этого проекта».

В продолжение совещания были детально обсуждены и такие аспекты реализации национального проекта «Образование», как финансирование отдельных объектов и направлений, повешение качества условий образовательного процесса и другие.