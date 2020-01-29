Работать честно и с полной отдачей

28 января Глава Республики Дагестан Владимир Васильев на еженедельном рабочем совещании с участием руководителей органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти напомнил присутствующим, что накануне в Пятигорске был представлен новый полномочный представитель Президента РФ в СКФО, которым стал экс-генеральный прокурор страны Юрий Чайка.

По словам Владимира Васильева, полпред изложил свое представление о работе, которая вытекает из задач, поставленных перед ним Президентом: речь идет и о Послании Президента России Федеральному Собранию, и реализации национальных проектов.

«Он обратил внимание на то, что сам работает честно и с полной отдачей, что собственно требуется и от нас с вами», - при таком подходе к работе, убежден Владимир Васильев, будет полное взаимопонимание.

Кроме того, как отметил Глава РД, полпредом поставлена задача – обеспечить отслеживание движения каждой копейки в режиме реального времени. «В части исполнения поручений контроль будет четким», - выразил уверенность руководитель республики.

«Наша с вами работа в некоторых аспектах сейчас совпадает с тем, что делается на федеральном уровне. Например, мы активизировали работу по сбору налогов, в том числе запустили своего рода пилотный проект по сбору транспортного налога. Ранее показатель по этому виду налога составлял меньше 40%, а сейчас мы перешли за 50%. В среднем по России 70%. Наша задача – превзойти 70% и продвинуться, насколько это возможно, к 100%», - расставил приоритеты Владимир Васильев, обращаясь к участникам совещания.

Указывая на эффективность проводимой работы, Владимир Васильев, в частности, сказал: «Реализуемые в республике пилотные проекты сегодня вызывают огромный интерес, как практическая работа. Люди стали работать, ориентируясь не на какие-то личные или корпоративные интересы, а на решение задач в интересах жителей Дагестана в целом».

По словам руководителя региона, есть необходимость объяснять населению, на что тратятся их налоги. Так, за счет собранных налогов люди обеспечены водой, в том числе в высокогорных селах, где ее никогда не было, дорогами, общественными пространствами, школьными автобусами и каретами скорой помощи.

«По этому пути мы естественно будем двигаться дальше, потому что люди хотят жить лучше, и задача власти - идти им навстречу, поднимать экономику, улучшать качество их жизни», - подчеркнул Владимир Васильев.