Сегодня, 27 января, под руководством Председателя Правительства Дагестана Артёма Здунова состоялось совещание по вопросу обеспечения эффективности деятельности ГУПов республики.



В рамках обсуждения, прежде всего, говорили об эффективности работы государственных унитарных предприятий в сфере сельского хозяйства, на балансе которых имеются земельные участки, имущество, инфраструктура.

Премьер напомнил присутствующим, что в собственности Республики Дагестан находится 47 ГУПов. Но, судя по финансово-хозяйственной деятельности за последние годы, не все из них задействованы эффективно.

Глава дагестанского кабмина также затронул вопросы, связанные с тем, кто руководит ГУПами, с кем и на каких условиях заключают контракты, ведется ли их деятельность легитимно.

«В настоящее время у нас принято решение по приватизации в отношении 13 ГУПов, 11 из которых сельхозпрофиля.

Есть прямое поручение Главы республики рассмотреть альтернативные механизмы использования инфраструктуры наших ГУПов для повышения эффективности их деятельности, а такие механизмы есть и в других регионах», - указал Артём Здунов.

В свою очередь министр по земельным и имущественным отношениям РД Агарагим Кагиргаджиев выступил с докладом по теме.

Он отметил, что в собственности РД в настоящее время находится 47 ГУПов, из них 28 - действующие, 8 - находятся в процедуре банкротства и 11- на стадии ликвидации.

Далее руководитель ведомства констатировал: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности функционирующих ГУПов за 2018 год показал, что 17 предприятий завершили год с положительным результатом, 11 предприятий - допустили убытки».

С целью улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятий в 2020 году, по словам выступающего, планируется реализовать комплекс мер, а именно: ежеквартально проводить анализ финансового результата предприятия для выявления убытков, и принятия соответствующих мер по повышению эффективности, организовать внутренний контроль за состоянием дебиторской кредиторской задолженности, приватизации предприятия.

Кроме того, планируется рассмотреть новые подходы в разработке стратегий предприятий, одним из направлений данной стратегии - определить погашение кредиторской задолженности, а также сохранение и эффективное пользование государственного имущества, закрепленного за предприятием.

«Для эффективности менеджмента предприятий будет проводиться аттестация их руководителей», - заключил министр.

Заслушав доклад, Председатель Правительства предложил начать работу в данном направлении с решения кадровых вопросов.

Вместе с тем, он поручил создать постоянно действующую рабочую группу и определить ответственного по каждому ГУПу.

Екатерина Толстикова добавила, что необходимо начать формировать кадровый резерв.

Вице-премьер отметила, что есть нормативно-правовой акт, определяющий порядок, по которому выбирается директор предприятия, в нем перечислены определенные квалификационные требования к нему. Имеется также единая аттестационная комиссия, которая должна проводить аттестацию руководителя.

Артём Здунов поручил ввести обучение специалистов органов государственной власти на представителей государства в советах директоров в ГУПах.

Реакция одна: расстаемся или корректируем деятельность, ставим четкие показатели. То же самое по кредиторской задолженности, если допустили, с этим надо разбираться.

О состоянии дел с ГУПами сельскохозяйственной направленности доложил руководитель профильного министерства Абзагир Гусейнов.

Заместитель Председателя НС РД Махмуд Махмудов, Председатель Комитета НС РД по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева также внесли ряд предложений.

Министр по земельным и имущественным отношениям РД отметил: «Наша главная задача - людям, работающим на этой земле, выходцам из этого района, живущим рядом, дать возможность легитимного нахождения на этих земельных участках, чтобы они могли иметь долгосрочные договоры и, чтобы могли пользоваться всеми теми благами, которые дает нам Минсельхоз.

Все наши усилия направлены на то, чтобы эти люди, их дети не уезжали куда-то, а работали на местах. Мы хотим выбрать именно ту модель, которая позволит создать блага населению».

В завершение обсуждения премьер поручил министру экономики и территориального развития РД создать в министерстве отдельный блок - экономика ГУПов.

Здесь же Артём Здунов обозначил ответственность глав муниципальных образований и городских округов за эффективность работы ГУПов, находящихся на их территории.

В совещании также приняли участие вице-премьеры Абдулмуслим Абдулмуслимов, Владимир Лемешко, заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства РД Нюсрет Омаров.