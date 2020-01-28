Заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» состоялось под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Гаджимагомеда Гусейнова.



Участие в заседании приняли глава г. Махачкалы Салман Дадаев, министр транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов, начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РД Александр Шалагин и другие.

Открывая заседание, Первый вице-премьер отметил, что по итогам реализации проекта в 2019 году Республикой Дагестан достигнуто 100% освоение средств и выполнение работ.

«В 2020 году стартовал второй год реализации долгосрочного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году мы привели в нормативное состояние 74,9 км автодорог и улично-дорожной сети Махачкалинской городской агломерации, а также завершили работы на 47 объектах, связанных с организацией дорожного движения, достигнув 100% исполнения бюджетных средств.

В текущем же году, мы планируем увеличить данные показатели - привести в нормативное состояние 150 объектов с общей протяжённостью 85,3 км и на 67 объектах также провести работы по организации дорожного движения», - отметил Гаджимагомед Гусейнов.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает в себя 4 федеральных проекта. В трех из них Дагестан принимает активное участие. Разработаны соответствующие региональные проекты с идентичными с федеральными проектами: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

Общий объем финансирования региональных проектов на 2019-2024 годы в рамках национального проекта запланирован в размере 10,7 млрд. рублей, из которых 6,8 млрд рублей – средства федерального бюджета.

Так, региональный проект «Дорожная сеть» включает в себя ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог Махачкалинской городской агломерации и дорог республиканского и межмуниципального значения.

В рамках данного проекта предусматривается увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям до 60,5% к 2024 году, увеличение в Махачкалинской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям до 85% к 2024 году, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети до 24,1% по сравнению с 2017 годом.

Как отметили в ходе заседания участники проектного комитета, в 2020 году работы будут вестись на 150 объектах, 145 из которых приходятся на Махачкалу. Кроме того, планируется приведение в нормативное состояние 3 пригородных автодорог, входящих в состав агломерации – Манас – Зеленоморск - Аэропорт, объезд города Махачкалы через п. Талги и Махачкала – Буйнакск – Леваши – В.Гуниб.

Также в целях уменьшения причин дорожных происшествий и предотвращения возникновения новых аварийно-опасных участков планируется установить на аварийно-опасных участках автомобильных дорог 15 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.