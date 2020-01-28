Владимир Васильев принял участие в официальном представлении полпреда Президента РФ в СКФО

В понедельник, 27 января, в Пятигорске Глава Республики Дагестан Владимир Васильев принял участие в мероприятии, на котором заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимир Островенко представил полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку, назначенного на этот пост Указом Президента РФ 22 января.

В мероприятии также приняли участие заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации Александр Матовников, работавший в этой должности в предшествующие полтора года, главы субъектов Северо-Кавказского федерального округа, руководители парламентов, окружных структур федеральных органов исполнительной власти, сотрудники аппарата полномочного представителя Главы государства в СКФО.

Александр Матовников поблагодарил присутствующих за совместную работу и отметил, что сегодня в округе достигнут ряд позитивных результатов в реализации государственной политики. Он пожелал успехов вновь назначенному полномочному представителю Главы государства в округе.

Представляя Юрия Чайку, Владимир Островенко охарактеризовал его как компетентного, волевого человека с большим опытом ответственной государственной службы.

«На постах Министра юстиции и Генерального прокурора России Юрий Яковлевич много сделал для обеспечения прав и свобод наших граждан, укрепления законности в обществе, внес весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией», - констатировал заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.

Как прозвучало, СКФО был и остается важнейшим геополитическим регионом России, за последние годы в округе стало спокойнее и безопаснее, а реализация федеральных и региональных целевых программ позитивно сказалась на жизни людей.

«Вместе с тем, ситуация в округе улучшается медленно, темпы и уровень развития экономики по-прежнему ниже, чем общероссийские», - отметил Владимир Островенко.

Заместитель руководителя Администрации назвал приоритетным реализацию планов, обозначенных в национальных проектах, Послании Президента России Федеральному Собранию и призвал все регионы подключиться к большой и ответственной работе, нацеленной на рост благосостояния граждан, прорывное развитие страны.

Владимир Островенко поблагодарил Александра Матовникова за работу и выразил уверенность, что решение стоящих перед округом задач будет продолжено.

Представитель Главы государства в СКФО Юрий Чайка отметил, что за десятилетнюю историю округа многое было сделано для улучшения социально-экономической обстановки, однако целый ряд проблем еще блокируют его полноценное развитие.

Среди таковых были названы высокий уровень безработицы по сравнению с общероссийскими показателями, существенные задолженности по заработной плате, сложная ситуация в жилищной сфере, сохраняющийся тренд на рост числа преступлений. Не уходит с повестки округа и задача по противодействию терроризму и экстремизму.

«Очевидно, что состояние преступности на Северном Кавказе коррелирует с социально-экономическими проблемами округа», - подчеркнул он.

Юрий Чайка обратил внимание, что с целью решения вышеупомянутых проблем в рамках национальных проектов до субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, доведено почти 73 млрд рублей.

Основным препятствием для успешной реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов округа, Юрий Чайка назвал коррупцию.

«Мы с вами будем системно работать по всем проблемным направлениям. Возьмем на жесткий контроль реализацию национальных проектов. Вся эта система станет абсолютно прозрачной на базе современных электронных платформ. Движение каждой копейки будет отслеживаться в режиме реального времени», - особо отметил представитель Президента.

«Мы будем активно работать над привлечением инвесторов в регионы Северного Кавказа. Этот красивый и гостеприимный край вызывает безусловный интерес у большого бизнеса. Уверен, что у нашего округа огромный экономический потенциал. Также особое внимание будет уделено развитию малого и среднего предпринимательства. Защита прав бизнеса всегда была одним из приоритетов в моей работе. Такова установка Президента, которой мы с вами будем следовать. Как в аспекте преодоления административного давления, так и в любых других сложностях, с которыми приходится сталкиваться российским предпринимателям. Мы продолжим успешно опробованные форматы адресных механизмов помощи бизнес-сообществу. В частности, это личные приемы и электронные формы связи, которые позволяют в оперативном режиме защищать права корпоративного сектора», - нацелил коллег Юрий Чайка.

Полпред Президента РФ в СКФО назвал отдельным большим направлением - работу с молодежью. «На Северном Кавказе проходит ежегодный молодежный форум «Машук». Необходимо не просто продолжать эту работу, но и вводить новые форматы поддержки молодого поколения, в том числе – развитие качественного образование и доступность всего спектра высоких технологий. Нашей молодежи нужны перспективы и конкретное представление о реально функционирующих социальных лифтах. От этого зависит будущее Северного Кавказа». – заключил он.

По материалам Пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в СКФО