ЗАМАНА - Проживающая в Китае дагестанка прокомментировала появление смертельного коронавируса

Проживающая в Китае дагестанка прокомментировала появление смертельного коронавируса

Автор
27 января, 2020. Понедельник 13:05
Проживающая в Китае дагестанка прокомментировала появление смертельного коронавируса

Новости о появлении в Китае нового смертельного вируса прокомментировала дагестанка, проживающая в поднебесной.

Проживающая в Китае дагестанка прокомментировала появление смертельного коронавируса
Информация

Напомним, за последние недели СМИ опубликовали новости о появлении коронавируса в Китае, а также риски появления его в России. Как сообщает ТАСС, Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе России по этой причине. Сообщается, что случаев заряжения вирусом жителей страны не наблюдается.

По словам собеседницы, российские СМИ преувеличивают нынешнюю обстановку в Китае: «Здесь о новом вирусе говорят даже меньше, чем в России. Да, есть новости о его появлении и мерах безопасности при выходе на улицу. Закрылись некоторые школы до марта, люди отменяют свои поездки по стране, кто-то поспешно возвращается в Россию. В самом Китае только небольшая часть русскоязычного населения впадает в панику, большинство же людей относятся к этому адекватно и выполняют рекомендации врачей. Конкретно, что будет дальше, пока неизвестно».

Также она добавила, что ситуация может измениться в ближайшие дни, так сейчас отмечается Китайский Новый год. «Новогодние каникулы обычно длятся весь январь, но власти объявили о продлении праздников до 2 февраля. До этого времени будут объявлены дальнейшие действия», – рассказала собеседница. 

 

Прочитано 62 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top