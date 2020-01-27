Проживающая в Китае дагестанка прокомментировала появление смертельного коронавируса

Напомним, за последние недели СМИ опубликовали новости о появлении коронавируса в Китае, а также риски появления его в России. Как сообщает ТАСС, Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе России по этой причине. Сообщается, что случаев заряжения вирусом жителей страны не наблюдается.

По словам собеседницы, российские СМИ преувеличивают нынешнюю обстановку в Китае: «Здесь о новом вирусе говорят даже меньше, чем в России. Да, есть новости о его появлении и мерах безопасности при выходе на улицу. Закрылись некоторые школы до марта, люди отменяют свои поездки по стране, кто-то поспешно возвращается в Россию. В самом Китае только небольшая часть русскоязычного населения впадает в панику, большинство же людей относятся к этому адекватно и выполняют рекомендации врачей. Конкретно, что будет дальше, пока неизвестно».

Также она добавила, что ситуация может измениться в ближайшие дни, так сейчас отмечается Китайский Новый год. «Новогодние каникулы обычно длятся весь январь, но власти объявили о продлении праздников до 2 февраля. До этого времени будут объявлены дальнейшие действия», – рассказала собеседница.