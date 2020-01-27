В администрации Дахадаевского района рассмотрели меры поддержки молодых специалистов

Мероприятие прошло с участием актива муниципалитета под руководством Джаруллы Омарова.

Открывая совещание, руководитель муниципалитета отметил, что на сегодняшний день одной из основных задач в сфере образования является привлечение молодых специалистов. «Это проблема остается на сегодняшний день актуальной, так как, средний возраст учителя в школах муниципалитета составляет 50 лет. Опытный специалист — это состоявшийся и хороший наставник для учеников, но нельзя забывать о том, что школам необходимы и молодые специалисты, которые будут хорошим примером для учащихся» — сказал Джарулла Омаров.

Рамках обсуждения руководитель района поинтересовался работой, проводимой по привлечению молодых специалистов в образовательные учреждения муниципалитета.

О создании благоприятных условиях для жизни и работы в сельской местности активу муниципалитета рассказал директор центра развития Багомед Гасайниев, который отметил, что для привлечения молодых специалистов в сельскую местность и создания социально-экономических и психологических условий, способствующих профессиональному росту, проявлению творческих и организаторских способностей молодежи, обеспечения молодых специалистов социальными льготами и гарантиями, а также создания благоприятных условий для повышения образовательного и профессионального уровня молодежи руководство муниципалитета утвердило положение о молодом специалисте.

В данном положении подробно расписано более10 пунктов дополнительных мер, включающих в себя – обеспечение жильем и необходимыми бытовыми условиями; обеспечение топливом и другими коммунальными услугами, выплата 50% стимулирующих выплат от ставки в ОУ в течении трех лет; оказание помощи в введении подсобного хозяйства, т е предоставить земельный участок, субсидии, освободить от земельного налога первые три года; занести данные молодых специалистов в базу данных на замещение руководящих должностей в ОУ (директора, зам. директора по УР и ВР); оказать методическую помощь в педагогической деятельности; трудоустроить и обеспечить учебной нагрузкой (кружки, факультативы, кл. часы), выплачивать единовременную выплату по 20000 рублей, надбавка с муниципального бюджета, в течении трех лет.

Джарулла Омаров подробно разъяснил присутствующим каждый пункт положения и выразил надежду на оказание поддержки в привлечении молодых специалистов.

Подводя итоги обсуждения и обращаясь к собравшимся глава района поручил отнестись серьезно к данному вопросу и процитировал слова главы региона Владимира Василева: «Образование сегодня стоит на главном месте, и одной из основных задач для улучшения ее качества является привлечение молодых специалистов в села и проводимая в регионе работа по возвращению учителей в сельские места может стать хорошим примером для других субъектов».