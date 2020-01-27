ЗАМАНА - Свыше 70 млн рублей будет выделено городу Кизилюрту на ремонт и благоустройство дорог и улиц в 2020 году

Свыше 70 млн рублей будет выделено городу Кизилюрту на ремонт и благоустройство дорог и улиц в 2020 году

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27 января, 2020. Понедельник 10:39
Свыше 70 млн рублей будет выделено городу Кизилюрту на ремонт и благоустройство дорог и улиц в 2020 году

Около 71 млн рублей будет выделено на ремонт и благоустройство городских улиц и дорог в текущем периоде в рамках реализации регионального проекта «Мой Дагестан – мои дороги». Об этом заявил на еженедельном аппаратном совещании глава Кизилюрта Малик Патахов.

Свыше 70 млн рублей будет выделено городу Кизилюрту на ремонт и благоустройство дорог и улиц в 2020 году
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По словам мэра городского округа, сумма определена из бюджета республики на 25 процентов больше, чем за аналогичный прошлый период времени, а значит, к реализации приоритетного и значимого для муниципалитета проекта необходимо приступить незамедлительно.

Малик Абдурахманович поручил ответственным должностным лицам администрации в ближайшие дни окончательно определиться с перечнем планируемых к благоустройству улиц местного значения. Стоит отметить, что в список могут войти дороги различной протяженности и уровня изношенности. Горожане должны понимать, что предпочтение и в первоочередном порядке будут ремонтироваться территории с высокой изношенностью автомобильных путей. В этой связи глава Кизилюрта поручил также провести разъяснительную работу среди местного населения, в том числе, встречи с жителями благоустраиваемых городских территорий, с целью информирования о планах администрации по обустройству дорожных магистралей.

Отметим, что в перечень ремонтно-строительных работ входит не только первоначальный демонтаж улиц, но и качественная укладка новых бордюров, расширение дорожных проездов по необходимости, установка новых дорожных знаков и тротуаров, завершающим этапом станет полное асфальтирование городских улиц.

Напомним, стартовавший впервые в городском округе проект «Мой Дагестан – мои дороги» позволил в 2019 году за счет выделенных средств из регионального бюджета значительно улучшить качество и состояние 9-ти автомобильных улиц местного значения. Всего на реализацию проекта в прошлом году было затрачено свыше 46 млн рублей.

До конца 2020 года администрация планирует отремонтировать такое же количество дорог в городе и его поселках с учетом мнений и предложений не только населения, но и городской общественности.

Все планируемые к реализации приоритетного республиканского проекта мероприятия и подготовительная деятельность должны быть завершены до объявления аукционов и подготовки проектно-сметной документации, заявил глава Кизилюрта Малик Патахов, призывая коллег начинать действовать незамедлительно.

Говоря о сметных расчетах проекта, мэр города поручил грамотно продумать и заблаговременно позаботиться о внесении в перечень планируемых работ и установку новых дорожных опознавательных знаков, разметок, светофоров, систем видеонаблюдения для безопасности дорожного движения.

«Времени для раздумий мало. Лимиты до муниципалитетов доведены. Все реализуемые в этом году региональные проекты в Кизилюрте должны быть полностью завершены до 1 сентября», - подчеркнул Малик Абдурахманович.

 

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