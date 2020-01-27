Свыше 70 млн рублей будет выделено городу Кизилюрту на ремонт и благоустройство дорог и улиц в 2020 году

Около 71 млн рублей будет выделено на ремонт и благоустройство городских улиц и дорог в текущем периоде в рамках реализации регионального проекта «Мой Дагестан – мои дороги». Об этом заявил на еженедельном аппаратном совещании глава Кизилюрта Малик Патахов.

По словам мэра городского округа, сумма определена из бюджета республики на 25 процентов больше, чем за аналогичный прошлый период времени, а значит, к реализации приоритетного и значимого для муниципалитета проекта необходимо приступить незамедлительно.

Малик Абдурахманович поручил ответственным должностным лицам администрации в ближайшие дни окончательно определиться с перечнем планируемых к благоустройству улиц местного значения. Стоит отметить, что в список могут войти дороги различной протяженности и уровня изношенности. Горожане должны понимать, что предпочтение и в первоочередном порядке будут ремонтироваться территории с высокой изношенностью автомобильных путей. В этой связи глава Кизилюрта поручил также провести разъяснительную работу среди местного населения, в том числе, встречи с жителями благоустраиваемых городских территорий, с целью информирования о планах администрации по обустройству дорожных магистралей.

Отметим, что в перечень ремонтно-строительных работ входит не только первоначальный демонтаж улиц, но и качественная укладка новых бордюров, расширение дорожных проездов по необходимости, установка новых дорожных знаков и тротуаров, завершающим этапом станет полное асфальтирование городских улиц.

Напомним, стартовавший впервые в городском округе проект «Мой Дагестан – мои дороги» позволил в 2019 году за счет выделенных средств из регионального бюджета значительно улучшить качество и состояние 9-ти автомобильных улиц местного значения. Всего на реализацию проекта в прошлом году было затрачено свыше 46 млн рублей.

До конца 2020 года администрация планирует отремонтировать такое же количество дорог в городе и его поселках с учетом мнений и предложений не только населения, но и городской общественности.

Все планируемые к реализации приоритетного республиканского проекта мероприятия и подготовительная деятельность должны быть завершены до объявления аукционов и подготовки проектно-сметной документации, заявил глава Кизилюрта Малик Патахов, призывая коллег начинать действовать незамедлительно.

Говоря о сметных расчетах проекта, мэр города поручил грамотно продумать и заблаговременно позаботиться о внесении в перечень планируемых работ и установку новых дорожных опознавательных знаков, разметок, светофоров, систем видеонаблюдения для безопасности дорожного движения.

«Времени для раздумий мало. Лимиты до муниципалитетов доведены. Все реализуемые в этом году региональные проекты в Кизилюрте должны быть полностью завершены до 1 сентября», - подчеркнул Малик Абдурахманович.