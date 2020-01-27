Эксперты проанализировали поступившие от дагестанцев предложения по освоению средств гранта

К обсуждению и анализу итогов сбора, которое прошло на базе ДГУНХ, были приглашены независимые эксперты, экономисты, представители общественной и научной сфер.

Открывая мероприятие, министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов напомнил, что Правительством РФ по итогам оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Дагестану был выделен грант в размере 1 млрд 267 млн рублей.

«Главой РД Владимиром Васильевым было предложено определить направления расходования гранта путем общественного обсуждения. На сайте Минэкономразвития Дагестана был запущен сбор предложений, в соответствии с регламентом мы завершили его 22 января», - сказал он.

Министр представил результаты сбора предложений. Так, всего поступило 11 тыс. 97 предложений по 13 отраслевым направлениям. Предложения поступили от жителей всех районов и городов республики, а также из городов Москвы и Санкт-Петербурга. Активнее всего себя проявили: г.Махачкала (4 тыс.942 предложения), г.Каспийск (1015), г. Буйнакск (90), г.Кизляр (59), г.Избербаш (54), г.Хасавюрт (49), Новолакский (22) и Табасаранский районы (22). Также поступило 44 предложения из г.Москвы и 2 из Санкт-Петербурга.

Предложения группировались по следующим отраслевым направлениям: «ЖКХ», «Дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», «Строительство», «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Туризм», «Поддержка предпринимательства», «Экология», «Культура, наука, искусство» «Прочее».

«Сегодня нам необходимо проанализировать предложения, которые войдут во второй этап - онлайн-голосование. Здесь следует учесть возможности финансирования этих направлений из республиканского бюджета и полномочия субъекта. Объемы финансирования предлагаемых проектов должны быть сопоставимы с размером гранта. Кроме того, многие предложения требуют правильной формулировки», - сказал министр, обращаясь к экспертам.

Далее участники приступили к рассмотрению материалов. Экспертам были представлены все поступившие предложения, сгруппированные по рейтинговой системе по отраслям. Каждый из участников высказал свою точку зрения по поступившим предложениям.

В ходе обсуждения эксперты пришли к единому выводу о том, что не следует включать в голосование те проекты, которые уже включены в федеральные или республиканские государственные программы или нацпроекты, или есть большая перспектива того, что они будут туда включены. Было высказано мнение о том, что необходимо сосредоточиться на тех направлениях, которые имеют мало шансов быть включенными в какие-либо программы, перспективны и будут иметь серьезный мультипликативный экономический или социальный эффект.

Путем обсуждения эксперты выделили наиболее перспективные и экономически целесообразные предложения по каждой отрасли. Также было учтено количественное преимущество заявок по каждому предложению. От ряда предложений было принято решение отказаться.

Подводя итоги встречи, Гаджи Султанов поблагодарил экспертов за участие и проведенную работу. Он сообщил, что на следующей недели все сформулированные предложения будут размещены для онлайн-голосования. «Жители Дагестана смогут проголосовать и те проекты, которые наберут больше всего голосов, будут представлены руководству республики»,- заключил Султанов.

В обсуждении приняли участие председатель Общественной палаты РД Абдухалим Мачаев, президент ДГУНХ Гамид Бучаев, политолог, эксперт Эдуард Уразаев, профессор кафедры экономики ДГУНХ Шарип Шарипов, завкафедрой коммерции и маркетинга факультета управления ДГУ Юсуп Умавов, председатель Общественного совета Минэкономразвития РД Шахмардан Мудуев, член совета при Полпреде СКФО Гасан Османов, председатель Совета Дагестанского регионального отделения "Опора России" Зураб Мамадаев, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РД», глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, экономист Халил Халилов, экономист Маир Пашаев, врио директора ФГБУ науки «Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук» Шихрагим Кутаев, профессор кафедры «Управление проектами и программами» ДГУНХ Салихбек Абдулманапов.