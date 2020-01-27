В рамках заседания Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства РД премьер-министр Дагестана Артём Здунов обсудил меры по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в республике.



По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, отмечается осложнение эпидемиологической обстановки в г. Ухань провинции Хубэй Китайской народной республики, связанной с регистрацией случаев внебольничной пневмонии, вызванной новым вариантом коронавирусов.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 470 случаев заболевания, из них 287 - в Китае, 2 - в Тайланде, 1 - в Японии и 1 - в Южной Корее, включая 9 случаев с летальным исходом. На данный момент известно о 15 зараженных медработниках, и очевидна передача вируса от человека к человеку. Ежегодно более 1,5 млн граждан Китайской Народной Республики приезжает в Российскую Федерацию, примерно столько же наших сограждан посещает Китай.

«Наши эксперты считают, что вероятность завоза нового вируса в Россию не исключена. Сейчас введен повышенный санитарный контроль по всей границе, во всех пунктах пропуска через государственную границу ведется наблюдение за лицами, прибывающими из неблагополучных регионов. Но надо учесть, что инкубационный период заболевания длительный. Поэтому всех прибывающих из Китая трансфером через Москву мы должны взять на особый контроль, в том числе это касается делегаций, туристов. Есть тест-системы для быстрой и точной диагностики, результаты становятся известны в течение 2-4 часов. Мы должны использовать эти возможности», - поставил задачи перед Комиссией Артём Здунов.

По словам врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД Ларисы Пантиной, коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Источником заражения является больной человек. Во внешней среде это семейство вирусов нестойко, разрушается при температуре 56°С приблизительно за 10-15 мин. Клинически заболевания проявляются тяжелым респираторным синдромом (атипичной пневмонией) с почечной недостаточностью.

Как было отмечено, для предотвращения заражения следует соблюдать довольно простые профилактические меры: регулярные проветривания помещений, влажная уборка, соблюдение правил личной гигиены, использование индивидуальных средств защиты (респираторы, маски медицинские, перчатки медицинские).

В целях принятия мер, направленных на недопущение завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики, Управлением Роспотребнадзора по РД усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ и проводится ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями.

«За текущий период 2020 г. на территории Республики Дагестан заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в целом остается на неэпидемическом уровне. В структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы не гриппозной этиологии. Зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случаев гриппа среди непривитых детей до 17 лет по причине отказа. В рамках национального календаря профилактических прививок против гриппа привито 46,2% от фактически проживающего населения республики», - заявила Пантина.

Продолжая, она проинформировала и о других мерах, направленных на недопущения завоза и распространения нового вируса в регион. Сред них предписания в адрес администрации пунктов пропуска об усилении дезинфекционных мероприятий в помещениях и пассажирских транспортных средствах, обеззараживания воздуха, ревизии вентиляционных систем, обеспечении работников средствами индивидуальной защиты. В адрес представителей авиакомпаний направлены памятки для экипажей воздушных судов и сотрудников государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу.

Кроме того, направлены предложения в Минздрав РД по обучению медицинского персонала и формированию настороженности в отношении выявления больных с признаками ОРВИ, прибывших из-за рубежа, проведению лабораторной диагностики, профилактических и противоэпидемических мероприятий; по обеспечению медицинских организаций необходимым медицинским оборудованием, средствами защиты, дезсредствами, лекарственными препаратами.

Отдельно ведется работа с теми, кто выезжает за границу. Для них также подготовлены памятки и направлены в Минобразования РД, Минтуризма РД, Минспорта РД, туристические компании.

Акцент врио руководителя дагестанского Роспотребнадзора сделала на состояние медицинского изолятора для лиц с подозрением на опасные инфекционные заболевания в воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации «Махачкала (Уйташ)» - он находится в неудовлетворительном состоянии.

В этой связи премьер-министр обратился к представителям Аэропорта с рекомендацией учесть замечание и привести изолятор в нормативное состояние в кратчайшие сроки. На что со стороны первого заместителя генерального директора АО «Аэропорт Махачкала». Олега Коковина последовало заверение о решении вопроса в ближайшее время.

Также Артём Здунов поручил усилить контроль не только за въезжающими в республику, но и за теми дагестанцами, которые отправляются в неблагополучные регионы. Все они должны в обязательном порядке получать необходимые прививки и быть на контроле. «Вирус распознан, средства прививочные будут поступать. Значит, мы должны предупредить всех об этом. Ведь, это личная безопасность каждого», - подчеркнул Председатель Правительства РД.

Со своей стороны Лариса Пантина сообщила об уже разработанной на сегодняшний день новой системе для диагностики короновируса, которая к концу недели поступит и в лабораторию республиканского Роспотребнадзора.

В качестве итога на заседании принято решение поручить всем министерствам и ведомствам, в частности, Минобрнауки, Минспорту, Минкультуре, Минтуризму республики не планировать выезд групп детей в опасные регионы, отменив поездки на данный период.