В пятницу, 24 января, под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова прошло заседание Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства РД.



Комиссией вновь был рассмотрен вопрос, связанный с ликвидацией вспышки острой кишечной инфекции в г.Кизляре и Кизлярском районе.

По последним данным, в стационаре центральной городской больницы города находится 44 человека, то есть наблюдается существенная положительная динамика. Однако, заметил Артём Здунов, предваряя обсуждение темы, расслабляться пока нельзя:

«Нам необходимо провести в рамках мероприятий эпидразведки установку тех, кто попал в эту непростую ситуацию, среди них, наверняка, есть те, кто работает в медицинских, дошкольных учреждениях, в пищеблоках. По ним необходимо провести повторный анализ на бактерионосительство и допустить их к работе только после получения необходимых заключений. Также следует взять пробы водопроводной воды, подаваемой в дома, школы и детские сады. Вода должна быть чистой. Мы должны исключить риск повторного заражения», - нацелил ответственных за работу в данном направлении руководителей премьер-министр региона.

Более подробную информацию о положении дел на сегодняшний день озвучил Первый вице-премьер Анатолий Карибов.

По его словам, сегодня в кизлярскую больницу поступил всего 1 человек. При этом за два последних дня поступления детей не отмечается. Таким образом с 20 января 2020 года отмечается резкое снижение заболеваемости ОКИ. Тяжелых пациентов нет. Важной задачей является вакцинация против гепатита А: на данный момент, по сведениям Минздрава республики, привито 2300 человек, в том числе 2158 детей (подлежит 4161), а также работники инфекционного профиля и пищеблока ЦГБ. Кроме того, привито против брюшного тифа 25 работников сферы коммунального благоустройства. Профилактическим фагированием охвачено свыше двух тысяч человек. Работа в данном направлении продолжается. Более того, рекомендации, данные специалистами Роспотребнадзора России, были реализованы. В частности, были закрыты школы в микрорайоне «Черемушки». Прописанные мероприятия по дезинфекции учреждений проведены, занятия продолжены. Аналогичные профилактические меры по санированию помещений, промывке водопроводных сетей и канализационных стоков будут завершены к понедельнику.

«Фактически 24 тысячи кв. м. городских учреждений продезинфицировано. Хорошую работу провели и СМИ Кизляра. Санпросвет работа проводилась повсеместно: в учреждениях, по домам, в школах и садиках», - информировал Карибов.

Артём Здунов в очередной раз напомнил о важности потребления исключительно кипяченой воды, либо специально подготовленной для приема в пищу покупной бутилированной. «Обратите на это внимание и не прекращайте профилактическую работу, особенно в тех городах, где мы еще водопроводные системы пока только приводим в соответствие», - отметил премьер-министр региона.

Отдельно Артём Здунов остановился на санитарной уборке города. Как заявил министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев, работа в этой части активно проводится. Однако у въезда в муниципальное образование еще есть две свалки со строительным мусором.

«Там, где любого рода мусор, могут оказаться и бытовые, и медицинские, и биологические отходы. Поэтому за этим должен быть повышенный контроль. Обращаю внимание руководство города: утром и вечером делайте объезды – это в ваших силах», - прокомментировал Председатель Правительства Дагестана.

Продолжил тему вице-премьер республики Владимир Лемешко. Он рассказал, что за период локализации и устранения последствий ОКИ администрация города совместно с Роспотребнадзором, МЧС и Минстроем РД провели обследование и промывку 5% раствором гипохлорида натрия всех шести насосных станций и накопителей, в четырех из них уже установлены системы обеззараживания воды с резервуарами для подготовки специальных растворов. До конца недели подобные установки появятся и на двух других станциях. «Проложено по новой схеме 150 погонных метров водовода, подведена разводка в дома, осуществлена врезка. Проведена ревизия водоснабжения и водоотведения систем всего города, выявлено порядка 17 незаконных канализационных сбросов в дренажные каналы. Проверены, но еще есть над чем работать в системе водоснабжения, которая проходит по заболоченным местам. Мы сейчас принимаем меры по перекладке труб в обход. Работа, согласно плану, уже завтра будет завершена. Сейчас вода подается три раза в сутки, обеззараживание ее производится согласно требованиям», - сообщил Лемешко.

Премьер-министр поручил коллегам обеспечить обязательные условия для нормативного хранения хлора на насосных станциях города, а также провести оценку наиболее опасных участков, где в одном лотке могут находиться как сети водоснабжения, так и канализации.

«Эти участки нам надо раскапывать и менять системы. При необходимости обращайтесь за помощью к бюджету. Все рисковые участки нам надо исключить, иначе ситуация может повториться. Мы понимаем, что в некоторых случаях потребуются капитальные вложения. Мы будем заниматься ими в первую очередь в рамках имеющихся программ. Продолжайте профилактическую работу среди населения. Пять минут это занимает. Очень многое происходит от несознательности. Понятно, что инфекция попадает, но многие могли и уберечь себя от неё. Такую работу надо проводить во всех городах, включая санобработку. А в районах проверьте расположение санузлов по отношению к точкам водозабора. В случае чего, их надо немедленно закрывать», - обратился к кураторам вопроса в Правительстве и главам муниципалитетов Артём Здунов.

Как заявила врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД Лариса Пантина, по результатам микробиологичеких исследований степень микробного загрязнения подаваемой населению воды с 19 января нормализовалась. Однако усиленный лабораторный контроль в ежедневном режиме продолжается. «На сегодняшний день установки хлорирования для нас – это щит, позволяющий защищать от инфекции. В будущем, когда появятся новые сети, появятся и ультрафиолетовые облучатели, которых будет достаточно для обеззараживания. Сейчас считаем необходимым продолжить вакцинацию против гепатита А, в первую очередь, детей», - пояснила Пантина.

Завершая обсуждение, Артём Здунов поручил продолжить мероприятия в полном объеме, подчеркнув, что лица, допустившие вспышку инфекции, в обязательном порядке будут наказаны.