ЗАМАНА - Минкомсвязь Дагестана прокомментировало заявление журналиста Алика Абдулгамидова

Минкомсвязь Дагестана прокомментировало заявление журналиста Алика Абдулгамидова

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25 января, 2020. Суббота 13:18
Минкомсвязь Дагестана прокомментировало заявление журналиста Алика Абдулгамидова

Министр связи и коммуникаций РД Сергей Снегирев прокомментировал заявление журналиста Алика Абдулгамидова об отказе от медали 20-я разгрома международных бандформирований.

Минкомсвязь Дагестана прокомментировало заявление журналиста Алика Абдулгамидова
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Министр поблагодарил Абдулгамидова за то, что он напомнил о тех журналистах, кто активно и оперативно освещал события 1999 года, находясь в самой гуще событий, но были, как считает Абдулгамидов, незаслуженно забыты. "Глава Дагестана Владимир Васильев постоянно говорит нам о том, что никто не должен быть забыт! Начиная с августа прошлого года, органы власти и муниципалитеты по сей день дополняют списки героев тех времён, среди них много журналистов, как республиканских СМИ, так и корреспондентов работавших в те дни в Дагестане, которые по зову сердца приехали со всех уголков нашей большой страны. К сожалению, нет универсального списка всех участников тех памятных событий, мы буквально собираем их всем миром. Мы очень признательны Алику Абдулгамидову, что он заявил фамилии журналистов, которые будут внесены нами на награждение в ближайшие дни!" - говорит Снегирев. Напомним, что сегодня журналист Алик Абдулгамидов, в своей авторской колонке в газете "Новое дело", заявил, что отказывается от медали, посвященной 20-летию разгрома международных бандформирований. "Республиканские власти забыли о дагестанских журналистах Руслане Гусарове, Тимуре Абдулаеве, Гаджи Гасанове, Шихали Шихалиеве, Абдуле Сулейманове, Магомеде Дугричилове, Альберте Магомедове, Игоре Малышеве, Магомеде Магомедове и Асхаде Магомедове, которые почти на протяжении всей войны были на передовой", - заявлял Абдулгамидов. Он же упомянул и московских журналистов, которые также выполняли свои профессиональные обязанности в те трагические дни: Антона Степаненко, Александра Абраменко, Алексея Самолётова, Олега Грознецкого, Сергея Семёнова, Романа Дарпиняна, Санджара Хамитова.

 

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