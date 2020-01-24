Роддом в Кизилюрте совсем скоро откроет свои двери после тщательной дезинфекции помещений

Руководством Минздрава Дагестана организована дезинфекция акушерского стационара после получения положительных результатов смывов, которые показали, что в роддоме присутствуют бактерии, которые могут вызвать опасные для здоровья пациентов осложнения. Для учреждения, где оказывают помощь матерям и новорожденным, такое недопустимо.

Срок проведения таких работ составляет от 14 дней, вплоть до полного уничтожения микробов.

В связи с этим, в отношении главного врача ЦГБ Кизилюрта были приняты меры дисциплинарного взыскания, а сам роддом закрыт на дезинфекцию.

Однако чтобы качественная медицинская помощь женщинам и детям была оказана своевременно и в полном объеме, министерством здравоохранения разработана маршрутизация в Перинатальные центры и роддома Махачкалы и Хасавюрта.

Стоит отметить, что бактериологический контроль в медучреждениях должен быть постоянным, как и соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. Этому Минздрав Дагестана уделяет пристальное внимание. Для этого регулярно проводится оценка санитарно-гигиенической обстановки в подведомственных лечебно-профилактических учреждениях, чтобы жизни и здоровью, как взрослых, так и маленьких пациентов, ничего не угрожало.