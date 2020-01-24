ЗАМАНА - Роддом в Кизилюрте совсем скоро откроет свои двери после тщательной дезинфекции помещений

Роддом в Кизилюрте совсем скоро откроет свои двери после тщательной дезинфекции помещений

Автор
24 января, 2020. Пятница 09:50
Роддом в Кизилюрте совсем скоро откроет свои двери после тщательной дезинфекции помещений

Руководством Минздрава Дагестана организована дезинфекция акушерского стационара после получения положительных результатов смывов, которые показали, что в роддоме присутствуют бактерии, которые могут вызвать опасные для здоровья пациентов осложнения. Для учреждения, где оказывают помощь матерям и новорожденным, такое недопустимо.

Роддом в Кизилюрте совсем скоро откроет свои двери после тщательной дезинфекции помещений
Информация

Срок проведения таких работ составляет от 14 дней, вплоть до полного уничтожения микробов.

В связи с этим, в отношении главного врача ЦГБ Кизилюрта были приняты меры дисциплинарного взыскания, а сам роддом закрыт на дезинфекцию.

Однако чтобы качественная медицинская помощь женщинам и детям была оказана своевременно и в полном объеме, министерством здравоохранения разработана маршрутизация в Перинатальные центры и роддома Махачкалы и Хасавюрта.

Стоит отметить, что бактериологический контроль в медучреждениях должен быть постоянным, как и соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. Этому Минздрав Дагестана уделяет пристальное внимание. Для этого регулярно проводится оценка санитарно-гигиенической обстановки в подведомственных лечебно-профилактических учреждениях, чтобы жизни и здоровью, как взрослых, так и маленьких пациентов, ничего не угрожало.

 

Прочитано 19 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top