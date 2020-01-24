Дорогу Шабдух – Ичичали открыли в Гумбетовском районе после капремонта

Данный участок дороги протяженностью 9 км реконструирован ГКУ «Дагестанавтодор» с участием средств и техники мецената Магомеда Дибирова. В торжественной церемонии открытия дороги и разрезания ленты приняли участие: заместитель главы администрации МР «Гумбетовский район» Магомед Карагишиев, руководитель Отдела просвещения при Муфтияте РД в Гумбетовском районе Раджаб Ханмирзаев, меценат Магомед Дибиров и др. От имени главы Гумбетовского района Хаджимурада Магомедова его заместитель Магомед Карагишиев поблагодарил всех, кто словом и делом содействовал реконструкции дороги. «Для дальнейшего всестороннего развития района крайне важно иметь качественную дорожную сеть, отвечающую всем стандартам. Сегодня мы открываем трассу Шабдух – Ичичали. Это большой подарок не только для данных сел, но и всему району, республике. Создание комфортных условий в горах будет способствовать развитию АПК, сохранению сел, общественно-политической стабильности», – подчеркнул Магомед Карагишиев. На мероприятии открытия автотрассы также выступили: руководитель Отдела просвещения при Муфтияте в Гумбетовском районе Раджаб Ханмирзаев, руководитель филиала Благотворительного фонда «Инсан» в районе Камиль Якубов, меценат Магомед Дибиров и др. Расширение и реконструкция дороги произведены силами двух ДЭП и мецената: АО «Кизлярское ДЭП №20», ОАО «Гумбетовское ДЭП №10» и предпринимателя Магомеда Дибирова. Генеральный директор ОАО «Гумбетовское ДЭП №10» Малачи Сурхаев сообщил, что заказчиком восстановительных работ на трассе Шабдух – Ичичали выступило ГКУ «Дагестанавтодор», генподрядчик – АО «Кизлярское ДЭП №20», субподрядчик – ОАО «Гумбетовское ДЭП №10. «Было расширено и выравнено дорожное полотно на участке Шабдух – Ичичали, 14–22 км. Это были опасные для автомобильного движения 9 км горного серпантина. Сейчас водители могут поехать по комфортной трассе шириной 8–9 метров. В результате проведенных реставрационных работ данная транспортная артерия стала безопасной, отвечающей необходимым требованиям», – отметил Малачи Сурхаев. Активист села Ичичали, мастер по изготовлению кувшинов Магомед Ханакаев отметил, что теперь дорога, ведущая в его аул, стала удобной для проезда. «Сейчас мы смело можем проехать по дороге Шабдух – Ичичали в любую погоду. Наше село расположено на высоте более 1 700 метров над уровнем моря. В непростых условиях высокогорья люди занимаются сельским хозяйством и традиционным народным промыслом – изготовлением медных кувшинов. Реконструкция дороги в село открывает нам большие горизонты для привлечения туристов и возрождения производства кувшинов. Минкульт РД в этом году заказал нам медные изделия. Надеемся на поддержку нашего ремесла на республиканском уровне. Это уникальное искусство, и необходимо передавать его из поколения в поколение. Выражаю благодарность и заказчику, и подрядным организациям, и меценату, благодаря их усилиям мы получили современную трассу.

Также запланировано включить наш аул в программу газификации», – сообщил Магомед Ханакаев. Представители села Ичичали от имени всех жителей аула вручили работникам администрации района, дорожных организаций благодарственные письма, грамоты и сувенирную продукцию народного промысла – ичичалинские кувшины.