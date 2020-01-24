ЗАМАНА - Обсуждены вопросы строительства канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала»

Обсуждены вопросы строительства канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала»

Автор
24 января, 2020. Пятница 09:47
Обсуждены вопросы строительства канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала»
Сегодня, 23 января, под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан  Артёма Здунова  состоялось совещание, посвящённое вопросу строительства канализационного  коллектора «Каспийск-Махачкала».
Обсуждены вопросы строительства канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала»
Информация

Перед началом обсуждения премьер напомнил, что решением Правительства РФ определен исполнитель работ: «Хотелось бы услышать, как осуществляются эти работы, начиная с проектирования и подготовки к выходу на строительную площадку».

С докладом по этому вопросу выступил первый заместитель министра строительства и ЖКХ рениона Мурад Алиев.

Он в частности отметил, что для начала проектирования проведена большая работа по сбору предварительной рабочей документации, остались вопросы образования в полный комплекс этого объекта.

Далее были обсуждены первоочередные меры для строительства коллектора.

Так, одной из основных задач, поставленных перед чиновниками, являлось завершение мероприятий по оформлению всего комплекса, включая земельные участки, в государственную собственность республики.

Глава дагестанского кабмина указал уделить пристальное внимание срокам составления проектно-сметной документации и  поручил одновременно начать ценовой аудит и проектирование для сокращения сроков завершения  и вхождения  в госпрограмму Минстроя РФ.

 

Прочитано 7 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top