Сегодня, 23 января, под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан Артёма Здунова состоялось совещание, посвящённое вопросу строительства канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала».



Перед началом обсуждения премьер напомнил, что решением Правительства РФ определен исполнитель работ: «Хотелось бы услышать, как осуществляются эти работы, начиная с проектирования и подготовки к выходу на строительную площадку».

С докладом по этому вопросу выступил первый заместитель министра строительства и ЖКХ рениона Мурад Алиев.

Он в частности отметил, что для начала проектирования проведена большая работа по сбору предварительной рабочей документации, остались вопросы образования в полный комплекс этого объекта.

Далее были обсуждены первоочередные меры для строительства коллектора.

Так, одной из основных задач, поставленных перед чиновниками, являлось завершение мероприятий по оформлению всего комплекса, включая земельные участки, в государственную собственность республики.

Глава дагестанского кабмина указал уделить пристальное внимание срокам составления проектно-сметной документации и поручил одновременно начать ценовой аудит и проектирование для сокращения сроков завершения и вхождения в госпрограмму Минстроя РФ.