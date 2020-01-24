Обсуждены вопросы строительства канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала»
- Автор Мадина
- 24 января, 2020. Пятница 09:47
Перед началом обсуждения премьер напомнил, что решением Правительства РФ определен исполнитель работ: «Хотелось бы услышать, как осуществляются эти работы, начиная с проектирования и подготовки к выходу на строительную площадку».
С докладом по этому вопросу выступил первый заместитель министра строительства и ЖКХ рениона Мурад Алиев.
Он в частности отметил, что для начала проектирования проведена большая работа по сбору предварительной рабочей документации, остались вопросы образования в полный комплекс этого объекта.
Далее были обсуждены первоочередные меры для строительства коллектора.
Так, одной из основных задач, поставленных перед чиновниками, являлось завершение мероприятий по оформлению всего комплекса, включая земельные участки, в государственную собственность республики.
Глава дагестанского кабмина указал уделить пристальное внимание срокам составления проектно-сметной документации и поручил одновременно начать ценовой аудит и проектирование для сокращения сроков завершения и вхождения в госпрограмму Минстроя РФ.
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