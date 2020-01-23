ЗАМАНА - В Дербенте будет построен новый водовод

В Дербенте будет построен новый водовод

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23 января, 2020. Четверг 15:06
В Дербенте будет построен новый водовод

21 января глава Дербента Хизри Абакаров встретился с руководителем организации, занимающейся проектированием нового водовода «Кайтаг-Дербент», «Югпроектстрой» Низами Курбановым.

В Дербенте будет построен новый водовод
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21 января глава Дербента Хизри Абакаров встретился с руководителем организации, занимающейся проектированием нового водовода «Кайтаг-Дербент», «Югпроектстрой» Низами Курбановым. Во встрече также принимали участие заместитель главы администрации Арсен Шерифов и начальник управления капитального строительства Руслан Гамдуллаев.

Хизри Абакаров рассмотрел предварительный план трассы водопровода. Напомним, что сегодняшний водовод проходит через город Дагестанские огни и села Дербентского района. За много лет его функционирования к нему незаконно подключились объекты в этих населенных пунктах, причем за потребляемую воду никто не платит. Неоднократно администрация Дербента направляла официальные письма с просьбой разрешить сложившуюся проблему, заключив договор на поставку воды с дербентской водоснабжающей организацией. Однако письма были проигнорированы, и ситуация не менялась.

Водозабор Кайтагского водовода состоит из семи артезианских скважин и одной наблюдательной. Оборудование находится на обслуживании дербентской организации «Дербент 2.0». Трубы, насосы, задвижки скважин уже порядком износились и требуют замены.

В новый водовод незаконно врезать свои трубы жители других поселений не смогут, поэтому вода в полном объеме будет поступать в дома дербентцев. Это во многом решит проблему с перебоями и нехваткой воды. После строительства новой линии водовода планируется доведение до города 20 тысяч кубов в сутки, сейчас с учетом незаконных врезок доходит около 6- 7 тысяч кубов в сутки.

По словам Низами Курбанова, работа по проектированию водовода завершена на 50%. Уже в этом году планируется приступить к его строительству.

 

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