Информация о принимаемых мерах по ликвидации вспышки ОКИ в городе Кизляре была заслушана в ходе рабочего совещания, прошедшего 21 января под руководством главы РД Владимира Васильева.

С информацией по теме выступил премьер-министр республики, возглавляющий Оперативный штаб по локализации вспышки инфекции, Артём Здунов. Он рассказал, что за период с 6 по 21 января 2020 года там зарегистрировано 344 случая острой кишечной инфекции. В настоящее время в стационаре находятся 124 человека, из них 79 детей.

«Ситуация несколько улучшилась в плане госпитализации, потому что еще несколько дней назад было 160 человек. С 19 же января отмечается резкое снижение заболеваемости ОКИ. Вспышка основная, по мнению специалистов, произошла 14-15 января. Мы внимательно отслеживаем динамику поступлений и выписки больных, учитывая инкубационный период»,

- сообщил глава кабмина.

Одной из главных причин инфекционной вспышки Здунов назвал наличие в Кизляре ветхих (свыше 30 лет) городских сетей водоснабжения и водоотведения. В данном конкретном случае эти сети находились в одном лотке. На сегодняшний день данная проблема устранена, сети разведены, проложена и запущена новая водопроводная линия. Помимо указанного, были организованы мероприятия по обеззараживанию системы водоснабжения города.

Артем Здунов рассказал, что население города и объекты общественной инфраструктуры обеспечены подвозом необходимого количества питьевой воды. В необходимом количестве имеются вакцины, бактериофаги и медикаменты. Лечение больных, по информации минздрава республики, проводится в полном объеме. Также в городе работает республиканская санитарная противоэпидемиологическая комиссия. Осуществляется регулярный контроль подаваемой питьевой воды, ситуация находится под постоянным контролем.

Для выявления больных и осуществления медицинского наблюдения организовано 16 врачебно-сестринских бригад, которые проводят подворные обходы.

В связи с высокими рисками распространения кишечных инфекций среди учащихся 2-х школ, расположенных в мкр. «Черемушки», а также проведением необходимых мероприятий по дезинфекции и промывке внутриплощадочных сетей и сооружений водоснабжения приостановлена деятельность школ № 6 и № 7 г. Кизляра с 21 января сроком на 3 дня.

Глава Дагестанского кабмина также сообщил, что специалистами Роспотребнадзора России, посетившими Кизляр, проводимые меры были признаны достаточными. Также ими были даны необходимые рекомендации по скорейшему выходу из ситуации.

Напомним, что с 6 января 2020 года в мед учреждениях г. Кизляра и Кизлярского района было зафиксировано увеличение количества больных, поступающих с диагнозом ОКИ.