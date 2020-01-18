Владимир Васильев провел встречу с представителями федеральных, республиканских и муниципальных СМИ

В первую очередь Глава региона поздравил всех приглашенных с прошедшим Днем российской печати.

Отмечая значимость роли СМИ, руководитель субъекта подчеркнул, что это важнейший социальный институт, неотъемлемая часть культурного пространства, эффективный инструмент формирования общественного мнения.

«В эпоху современных информационно-коммуникационных технологий открываются новые возможности для диалога масс-медиа с аудиторией читателей, зрителей, пользователей Интернета, с одной стороны, и властными структурами - с другой. Уверен в том, что это по плечу дагестанским журналистам, которые являются участниками событий, процессов нашей республики», - выразил уверенность Владимир Васильев.

Далее Глава Дагестана напомнил присутствующим об итогах работы в 2019 году, который по его словам был достаточно насыщенным: «Продолжалась работа в рамках реализации приоритетных проектов и программ социально-экономического развития нашего региона, предпринимались шаги в плане улучшения условий жизни людей ровно так, как требует от нас этого Президент, чтобы не цифры и статистика, а ощущения людей свидетельствовали о том, что власть работает для народа, выполняет свои социальные обязательства.

Мы вместе с вами работали над тем, чтобы вывести «из тени» экономику, увеличить налоговые поступления. Это позволило нам приступить к ряду решавшихся десятилетиями проблем», - в частности подчеркнул Глава РД.

В их числе Владимир Васильев назвал обеспечение жителей качественной водой, современными, надежными дорогами, комфортной городской средой, и повышение медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения.

«В этом для нас очень важна поддержка жителей республики и, конечно, трудно себе представить эту работу без вашего участия, потому что журналисты ведущих телекомпаний, редакций, печатных СМИ и сетевых изданий, сотрудники пресс-служб, даже технические работники, ведут очень важную информационную работу. То, как переходит информация о происходящем, как она возвращается, отразившись в обществе, очень важно для власти, чтобы принимать правильные взвешенные решения, вносить корректировки в свою деятельность», - расставил приоритеты руководитель региона.

Вместе с тем Глава РД отметил: «Сложностей в регионе достаточно. На повестке дня – множество актуальных вопросов. Мы будем действовать дальше, выполнять свои обязанности, последовательно решая эти задачи. Есть еще целый ряд «болевых точек», о которых вы хорошо знаете. Вы знаете историю, содержательные вещи, кадровую составляющую, практически все: почему так сложилось, что и как нужно делать. Это очень важно. Поэтому мы периодически встречаемся».

В рамках встречи Глава республики поблагодарил участников мероприятия за объективное освещение в СМИ кадрового проекта «Мой Дагестан», а также социально-значимых проектов «Мой Дагестан», дополняющих национальные проекты.

«Мы считаем, что мы сделали шаг вперед. Для нас, безусловно, как и требует Президент, поддержка жителей, оценка наших рядовых дагестанцев, вы, как те, кто формирует общественное мнение, очень важный ресурс возможностей двигаться дальше», - заключил Владимир Васильев.

В ходе встречи представителям ряда СМИ Глава РД объявил благодарность за значительные творческие и профессиональные достижения, а также за активное информационное сопровождение социально-значимых проектов: «Мой Дагестан – комфортная городская среда», «Мой Дагестан – моя вода» и «Мой Дагестан – мои дороги».

В мероприятии также приняли участие Председатель Правительства РД Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Владимир Иванов, начальник Управления Администрации Главы и Правительства РД по информационной политике Зубайру Зубайруев, его заместитель Юрий Гамзатов, министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан Сергей Снегирев и другие.