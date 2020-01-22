ЗАМАНА - Яндекс проведет олимпиаду "Я люблю математику"

Яндекс проведет олимпиаду "Я люблю математику"

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22 января, 2020. Среда 15:40
Яндекс проведет олимпиаду &quot;Я люблю математику&quot;

ГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагогического мастерства» и компания ЯНДЕКС (сервис «Яндекс.Учебник») при поддержке Департамента образования и науки города Москвы проводят бесплатную онлайн-олимпиаду «Я люблю математику» для обучающихся 1 - 5 классов.

Яндекс проведет олимпиаду "Я люблю математику"
Информация

Олимпиада проводится в целях популяризации математики и повышения заинтересованности детей одним из самых важных и сложных школьных предметов. Хороший уровень математической грамотности – это прекрасная возможность ученику быть успешным в цифровом мире. Команда разработчиков олимпиады старается помочь каждому увидеть красоту математики, увлечься ей. Системное развитие таланта каждого ребенка в области математики позволяет создать базу ребят для участия в мероприятиях в областях математики, информатики и естественных наук.

Олимпиада пройдет в два этапа. 27 января начнется пробный тур, в котором будут задания без ограничения времени и количества попыток. Основной тур стартует 17 февраля в 00.01 ч. (по московскому времени) и продлится до 23.59 ч. 1 марта. Результаты олимпиады станут известны в период со 2 по 7 марта.

 

 

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