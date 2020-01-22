Яндекс проведет олимпиаду "Я люблю математику"

Олимпиада проводится в целях популяризации математики и повышения заинтересованности детей одним из самых важных и сложных школьных предметов. Хороший уровень математической грамотности – это прекрасная возможность ученику быть успешным в цифровом мире. Команда разработчиков олимпиады старается помочь каждому увидеть красоту математики, увлечься ей. Системное развитие таланта каждого ребенка в области математики позволяет создать базу ребят для участия в мероприятиях в областях математики, информатики и естественных наук.

Олимпиада пройдет в два этапа. 27 января начнется пробный тур, в котором будут задания без ограничения времени и количества попыток. Основной тур стартует 17 февраля в 00.01 ч. (по московскому времени) и продлится до 23.59 ч. 1 марта. Результаты олимпиады станут известны в период со 2 по 7 марта.