Дагестанец спас ребёнка из горящей квартиры в Новом Уренгое

Сотрудник отдела вневедомственной охраны по городу Новый Уренгой Управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу младший сержант Муслим Атаев спас 11-летнего мальчика из горящей квартиры и помог экстренным службам при тушении пожара жилого дома.

Об этом сообщается на официальном сайте Управления Росгвардии по ЯНАО.

В день ЧП у Муслима Атаева был выходной. Он проезжал на личном автомобиле мимо дома по улице Таежная в Новом Уренгое, когда увидел дым и пламя, вырывавшиеся из окон дома. Росгвардеец незамедлительно доложил о случившемся в службу спасения, а сам, не дожидаясь приезда спасателей, приступил к эвакуации жильцов. Подбежав к горящему подъезду, младший лейтенант услышал детский плач, а в проёме горящего окна второго этажа увидел мальчик.

Ребёнок стоял на подоконнике и звал на помощь в открытую форточку. Однако подъезд был в густом и едком дыму, и поэтому пройти на лестницу было невозможно. Не растерявшись, сотрудник Росгвардии разбил стекло на первом этаже и по оконной раме подобрался к малышу. Так он вытащил ребёнка и передал вниз подоспевшим людям.

До приезда экстренных служб Муслим Атаев продолжал оставаться у горящего дома, не допускал посторонних к месту ликвидации пожара, а затем оказывал помощь в работе пожарного расчёта.

Когда возгорание было потушено, сотрудник Росгвардии вернулся домой, а через несколько часов заступил в ночное дежурство в составе группы задержания.

По данным МЧС, произошло горение кровли 16-квартирного жилого дома. Общая площадь пожара составила более 600 квадратных метров. Погибших нет.

Стоит заметить, что младший сержант полиции Муслим Атаев проходит службу в отделе вневедомственной охраны по г. Новый Уренгой с апреля 2019 года. За грамотные действия в чрезвычайной ситуации он будут представлен к поощрению командованием.

Как сообщают источники «АиФ Дагестан» Муслим Атаев явялется уроженцем Дагестана. Он из Кизилюртовского района республики.