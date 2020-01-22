Об этом сообщается на официальном сайте Управления Росгвардии по ЯНАО.
В день ЧП у Муслима Атаева был выходной. Он проезжал на личном автомобиле мимо дома по улице Таежная в Новом Уренгое, когда увидел дым и пламя, вырывавшиеся из окон дома. Росгвардеец незамедлительно доложил о случившемся в службу спасения, а сам, не дожидаясь приезда спасателей, приступил к эвакуации жильцов. Подбежав к горящему подъезду, младший лейтенант услышал детский плач, а в проёме горящего окна второго этажа увидел мальчик.
Ребёнок стоял на подоконнике и звал на помощь в открытую форточку. Однако подъезд был в густом и едком дыму, и поэтому пройти на лестницу было невозможно. Не растерявшись, сотрудник Росгвардии разбил стекло на первом этаже и по оконной раме подобрался к малышу. Так он вытащил ребёнка и передал вниз подоспевшим людям.
До приезда экстренных служб Муслим Атаев продолжал оставаться у горящего дома, не допускал посторонних к месту ликвидации пожара, а затем оказывал помощь в работе пожарного расчёта.
Когда возгорание было потушено, сотрудник Росгвардии вернулся домой, а через несколько часов заступил в ночное дежурство в составе группы задержания.
По данным МЧС, произошло горение кровли 16-квартирного жилого дома. Общая площадь пожара составила более 600 квадратных метров. Погибших нет.
Стоит заметить, что младший сержант полиции Муслим Атаев проходит службу в отделе вневедомственной охраны по г. Новый Уренгой с апреля 2019 года. За грамотные действия в чрезвычайной ситуации он будут представлен к поощрению командованием.
Как сообщают источники «АиФ Дагестан» Муслим Атаев явялется уроженцем Дагестана. Он из Кизилюртовского района республики.