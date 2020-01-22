Комитет по архитектуре и градостроительству Дагестана внес предложения по расходованию гранта

В Минэкономразвития Дагестана продолжают поступать предложения по расходованию средств федерального гранта в размере более 1,2 млрд рублей, выделенного региону Правительством РФ за эффективную работу руководства.

Предложения вносят общественные организации, органы местного самоуправления, министерства и ведомства, физические и юридические лица.

Свои предложения направил и Комитет по архитектуре и градостроительству РД. Так, Комитет предлагает направить средства на проведение реабилитации озера Ак-Гёль и создание самого крупного в СКФО Национального парка Республики Дагестан — «Дагестан в миниатюре», общая протяженность набережной которого будет составлять около 4 км. Также в проекте предусмотрено комплексное благоустройство, в том числе малые архитектурные формы игровых и спортивных площадок, освещение, озеленение, берегоукрепление, что позволит улучшить качество жизни горожан и экологическое состояние города.

Также Комитетом предложено израсходовать средства на благоустройство прибрежной зоны Каспийского моря. В проект благоустройства должно войти строительство набережной с функциональными зонами: спортивного пляжа, инвестиционной зоны для развлечений и отдыха, променада и велодорожки, что позволит улучшить качество жизни горожан и экологическое состояние города.

Напомним, по завершении первого этапа (сбора предложений) будет проведен анализ поступивших предложений и сформирован перечень популярных предложений по отраслевым направлениям, который будет представлен для онлайн-голосования. Первый этап продлится до 22 января.