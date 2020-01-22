ЗАМАНА - Сефижат Магомедрасулова предложила направить средства гранта в образовательную сферу

Сефижат Магомедрасулова предложила направить средства гранта в образовательную сферу

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22 января, 2020. Среда 14:06
Сефижат Магомедрасулова предложила направить средства гранта в образовательную сферу

Первый заместитель руководителя Комитета по женскому предпринимательству «Опора России», председатель ВОД "Матери России" по Махачкале Сефижат Магомедрасулова предложила направить средства федерального гранта на строительство новых школ и детских садов.

Сефижат Магомедрасулова предложила направить средства гранта в образовательную сферу
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«Одно из приоритетных направлений государственной политики России-образование. На сегодняшний день в республике, и в частности, в Махачкале, остро стоят вопросы нехватки мест в детских садах, трёхсменки в некоторых школах, а также материально-технического оснащения учреждений дополнительного образования детей.

 Предлагаю направить средства федерального гранта на строительство новых детских садов и школ, в также строительство новых корпусов к уже имеющимся и функционирующим образовательным организациям в целях увеличения ученических мест.

 Также в целях создания оптимальных условий для развития, саморазвития и саморегуляции личности учащихся предлагаю направить часть средств на улучшение материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования», - отметила Магомедрасулова

 

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