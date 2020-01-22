Количество пациентов в Кизлярской ЦГБ пошло на снижение

На сегодняшний день уже 108 заболевших кишечной инфекцией в городе Кизляр пролечены и выписаны домой, 52 из них – это дети. Состояние остальных госпитализированных с улучшением. Лечением пациентов и активным выявлением новых заболевших занимаются не только медики Кизлярской ЦГБ, но и специалисты Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД и близлежащих районных медорганизаций, главные специалисты Минздрава РД.

За минувшие сутки выписано 24 человека, из них 18 детей. За этот же период времени поступило 11 пациентов с симптомами кишечной инфекции, из них 5 детей. Количество пациентов в стационаре уменьшается.

Медики продолжают активную профилактическую работу с населением и выявляют лиц с симптомами болезни, которые не обратились к врачам. В настоящее время на лечении в ЦГБ Кизляра находится 106 пациентов, из них 66 детей. У всех них легкая или среднетяжелая форма течения болезни, тяжелых случаев нет. Напомним, что в Кизлярской ЦГБ для поступающих больных были дополнительно развернуто еще одно инфекционное отделение. В настоящее время число больных в стационаре уменьшилось. Все пациенты в полной мере обеспечены медикаментами и всем необходимым для их лечения.

Для того чтобы предотвратить возникновение новых случаев заболевания, Минздравом РД выделено 2390 флаконов Интести-бактериофага, и уже 1955 человек из зоны риска охвачены профилактическим фагированием, работа в этом направлении продолжается. Кроме того, более 2000 жителей Кизляра, в основном это дети, вакцинированы против гепатита А, ведется вакцинация против дизентерии и брюшного тифа.

Отметим, что хотя и отмечается некоторая стабилизация ситуации с заболеваемость кишечными инфекциями, медики продолжают активную работу в городе. На сегодняшний день подворными обходами охвачено 1228 человек, из них осмотрено 356 детей.

Ситуация находится под личным контролем Министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова. Стационар Кизлярской ЦГБ обеспечен всеми необходимыми средствами и медикаментами для лечения пациентов, помощь оказывается в полном объеме. Минздрав Дагестана настоятельно рекомендует населению города не пренебрегать мерами безопасности, уделять пристальное внимание вопросам личной гигиены, провести дезинфекцию накопителей воды в своих домах, пить кипяченную или бутилированную воду, тщательно обдавать кипятком овощи и фрукты.