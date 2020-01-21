Омский бизнесмен, которого считали похищенным, спокойно живет в Европе

Станислав Кулешов, задолжавший миллионы рублей, хотел незаметно пересесть на машину без номеров, а потом скрыться. Но следы запутать не удалось.

Спустя 9 месяцев выяснилось, где находится омский бизнесмен, совладелец караоке-бара Soprano и лаунж-бара Syndicate Станислав Кулешов.

Об исчезновении бизнесмена в апреле прошлого года в «Инстаграме» написала его супруга Анна Кулешова. Женщина рассказала, что ее муж задолжал много денег, что и могло стать причиной похищения. Но, как оказалось, никакого похищения не было.

Оперативники выяснили, что бизнесмен передвигался по Омску на автомобиле «Хендай-Солярис», взятом в аренду. Машину нашли во дворе жилых домов на улице Малиновского.

Кулешов подговорил двух знакомых поучаствовать в «похищении». За инсценировку преступления он обещал им хорошо заплатить, но денег они так и не получили.

Оперативники располагают информацией, что Станислав Кулешов покинул Россию и находится в Европе.

Кроме того, полицейские сообщили, что Станислав Кулешов и его пока неустановленные подельники являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Потерпевшими признаны 9 человек, им причинен ущерб более 136 млн рублей.

Сейчас Кулешов объявлен в розыск. В случае его нахождения следствие будет пытаться добиться экстрадиции Кулешова в Россию.

Как добавили в Следственном комитете, с учетом установленных обстоятельств расследование уголовного дела о похищении Станислава Кулешова прекращено за отсутствием события преступления.