ЗАМАНА - Юрий Левицкий: «Михаил Мишустин способен успешно решать поставленные перед ним большие задачи»

Юрий Левицкий: «Михаил Мишустин способен успешно решать поставленные перед ним большие задачи»

Автор
20 января, 2020. Понедельник 13:50
Юрий Левицкий: «Михаил Мишустин способен успешно решать поставленные перед ним большие задачи»

Мы обратились к депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члену Комитета Госдумы по международным делам Юрию Левицкому с просьбой поделиться своими впечатлениями о новом Председателе Правительства Российской Федерации Михаиле Мишустине.

Юрий Левицкий: «Михаил Мишустин способен успешно решать поставленные перед ним большие задачи»
Информация

– Как известно, – сказал Юрий Левицкий, – предложение по кандидатуре Михаила Мишустина для получения согласия для назначения на должность Председателя Правительства Российской Федерации было внесено в Государственную Думу Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным вечером 15 января.

Уже на следующий день с 9 часов утра парламентская фракция «Единая Россия» собралась для обсуждения предложенной Президентом Российской Федерации кандидатуры. Представляя Михаила Мишустина, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал, что «это человек, который сделал себя сам. У него был непростой путь в системе исполнительной власти. Он прошёл разные участки работы, но его всегда отличала ответственность, современный подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к порученному делу».

После обсуждения наша фракция единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина для назначения на пост Председателя Правительства Российской Федерации.

В этот же день, 16 января, на пленарном заседании Государственной Думы был рассмотрен вопрос о даче согласия Президенту Российской Федерации на назначение Михаила Мишустина Председателем Правительства России.

Выступая перед депутатами, кандидат в премьеры заявил, что работа по национальным проектам должна быть форсирована. Программа работы нового Правительства Российской Федерации, сказал Михаил Мишустин, – это Послание Президента, а источники для реализации его пунктов есть.

Михаил Мишустин отметил важность решения задач по защите инвестиций, снятию административных барьеров для бизнеса, созданию благоприятного инвестиционного климата, стимулированию диверсификации оборонно-промышленного комплекса, развитию аграрного сектора и экспорта сельхозпродукции, транспорта и многих других.

Михаил Мишустин также подчеркнул, что в случае поддержки его кандидатуры Правительство продолжит тесную совместную работу с Государственной Думой.

Депутаты на пленарном заседании Госдумы поддержали кандидатуру Михаила Мишустина для назначения Председателем Правительства Российской Федерации.

– В первую очередь мне хотелось бы отметить, как свободно, уверенно, чётко и лаконично отвечал Михаил Мишустин на вопросы парламентариев, – сказал депутат Государственной Думы Юрий Левицкий. – Сразу видно профессионала, хорошо разбирающегося в вопросах экономики страны, и, что очень важно, привыкшего решать вопросы системно. Мне показалось, что Михаил Владимирович умеет слушать и слышать, а это очень важно для руководителя, особенно такого ранга. Михаил Мишустин хорошо знаком парламентариям. Он принимал активное участие в различных мероприятиях, которые проводились Государственной Думой. Неоднократно отмечалась его успешная работа как руководителя Федеральной налоговой службы.

На пленарном заседании Госдумы Михаил Владимирович Мишустин отметил важность взаимодействия с регионами для успешного выполнения задач, определённых в Послании Президента. Полагаю в этой связи, что Правительство Российской Федерации под руководством Михаила Мишустина будет, как и прежде, уделять большое внимание вопросам дальнейшего социально-экономического развития нашей республики.

Уверен, сказал, завершая беседу, депутат Госдумы Юрий Левицкий, что Михаил Мишустин способен успешно решать поставленные перед ним большие задачи, оправдать доверие Президента страны, всех граждан России.

 

Прочитано 10 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top