Юрий Левицкий: «Михаил Мишустин способен успешно решать поставленные перед ним большие задачи»

Мы обратились к депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члену Комитета Госдумы по международным делам Юрию Левицкому с просьбой поделиться своими впечатлениями о новом Председателе Правительства Российской Федерации Михаиле Мишустине.

– Как известно, – сказал Юрий Левицкий, – предложение по кандидатуре Михаила Мишустина для получения согласия для назначения на должность Председателя Правительства Российской Федерации было внесено в Государственную Думу Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным вечером 15 января.

Уже на следующий день с 9 часов утра парламентская фракция «Единая Россия» собралась для обсуждения предложенной Президентом Российской Федерации кандидатуры. Представляя Михаила Мишустина, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал, что «это человек, который сделал себя сам. У него был непростой путь в системе исполнительной власти. Он прошёл разные участки работы, но его всегда отличала ответственность, современный подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к порученному делу».

После обсуждения наша фракция единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина для назначения на пост Председателя Правительства Российской Федерации.

В этот же день, 16 января, на пленарном заседании Государственной Думы был рассмотрен вопрос о даче согласия Президенту Российской Федерации на назначение Михаила Мишустина Председателем Правительства России.

Выступая перед депутатами, кандидат в премьеры заявил, что работа по национальным проектам должна быть форсирована. Программа работы нового Правительства Российской Федерации, сказал Михаил Мишустин, – это Послание Президента, а источники для реализации его пунктов есть.

Михаил Мишустин отметил важность решения задач по защите инвестиций, снятию административных барьеров для бизнеса, созданию благоприятного инвестиционного климата, стимулированию диверсификации оборонно-промышленного комплекса, развитию аграрного сектора и экспорта сельхозпродукции, транспорта и многих других.

Михаил Мишустин также подчеркнул, что в случае поддержки его кандидатуры Правительство продолжит тесную совместную работу с Государственной Думой.

Депутаты на пленарном заседании Госдумы поддержали кандидатуру Михаила Мишустина для назначения Председателем Правительства Российской Федерации.

– В первую очередь мне хотелось бы отметить, как свободно, уверенно, чётко и лаконично отвечал Михаил Мишустин на вопросы парламентариев, – сказал депутат Государственной Думы Юрий Левицкий. – Сразу видно профессионала, хорошо разбирающегося в вопросах экономики страны, и, что очень важно, привыкшего решать вопросы системно. Мне показалось, что Михаил Владимирович умеет слушать и слышать, а это очень важно для руководителя, особенно такого ранга. Михаил Мишустин хорошо знаком парламентариям. Он принимал активное участие в различных мероприятиях, которые проводились Государственной Думой. Неоднократно отмечалась его успешная работа как руководителя Федеральной налоговой службы.

На пленарном заседании Госдумы Михаил Владимирович Мишустин отметил важность взаимодействия с регионами для успешного выполнения задач, определённых в Послании Президента. Полагаю в этой связи, что Правительство Российской Федерации под руководством Михаила Мишустина будет, как и прежде, уделять большое внимание вопросам дальнейшего социально-экономического развития нашей республики.

Уверен, сказал, завершая беседу, депутат Госдумы Юрий Левицкий, что Михаил Мишустин способен успешно решать поставленные перед ним большие задачи, оправдать доверие Президента страны, всех граждан России.