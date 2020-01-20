Владимир Васильев поздравил с Днем образования Республики Дагестан
- Автор Габи
- 20 января, 2020. Понедельник 10:34
Уважаемые дагестанцы!
Поздравляю с Днем образования Республики Дагестан.
Сегодня мы отмечаем праздник, посвященный знаковому событию в нашей истории – почти столетие назад, 20 января 1921 года, декретом ВЦИК была образована Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика.
Страна гор объединилась в государственное образование, став единой республикой, частью большого многонационального государства. Начался важный период социально-экономического развития, включающий в себя жизни и судьбы тех, кто своими подвигами, достижениями в самых разных сферах прославил республику и всю страну.
Дагестанцы с честью прошли через суровые испытания Великой Отечественной войны, уберегли страну от врага в 1999 году, разгромив вторгшиеся в республику международные бандформирования.
Перед народным единством отступил терроризм, что обеспечило условия для системной борьбы с коррупцией, развития экономики и роста благосостояния людей.
Благодаря повышению эффективности использования финансовых средств, увеличению налоговых сборов и платежей при поддержке федерального центра бюджет республики увеличился за два года со 100 до 139 млрд рублей.
Депутаты Народного Собрания единогласно проголосовали за социально ориентированный бюджет 2020 года, разделив ответственность с исполнительной властью за его выполнение. В этом единении большой потенциал роста эффективности работы для всех ветвей власти в нашей республике.
Новые возможности в текущем году для Дагестана открывает Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, направленное на улучшение жизни семей с детьми, улучшение образования и медицинской помощи, а также поддержку бизнеса, инвестирующего в создание высокотехнологичных рабочих мест в республике.
Дорогие дагестанцы, многовековая история показывает, что когда мы объединяемся для решения общих задач, то обязательно добиваемся успехов. Это и сегодня является надежным залогом развития Дагестана, благополучия каждого жителя республики.
Желаю Всем мира, согласия и успехов на благо Дагестана.
С глубоким уважением,
Глава
Республики Дагестан В. Васильев