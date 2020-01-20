Владимир Васильев поздравил с Днем образования Республики Дагестан

Уважаемые дагестанцы!

Поздравляю с Днем образования Республики Дагестан.

Сегодня мы отмечаем праздник, посвященный знаковому событию в нашей истории – почти столетие назад, 20 января 1921 года, декретом ВЦИК была образована Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика.

Страна гор объединилась в государственное образование, став единой республикой, частью большого многонационального государства. Начался важный период социально-экономического развития, включающий в себя жизни и судьбы тех, кто своими подвигами, достижениями в самых разных сферах прославил республику и всю страну.

Дагестанцы с честью прошли через суровые испытания Великой Отечественной войны, уберегли страну от врага в 1999 году, разгромив вторгшиеся в республику международные бандформирования.

Перед народным единством отступил терроризм, что обеспечило условия для системной борьбы с коррупцией, развития экономики и роста благосостояния людей.

Благодаря повышению эффективности использования финансовых средств, увеличению налоговых сборов и платежей при поддержке федерального центра бюджет республики увеличился за два года со 100 до 139 млрд рублей.

Депутаты Народного Собрания единогласно проголосовали за социально ориентированный бюджет 2020 года, разделив ответственность с исполнительной властью за его выполнение. В этом единении большой потенциал роста эффективности работы для всех ветвей власти в нашей республике.

Новые возможности в текущем году для Дагестана открывает Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, направленное на улучшение жизни семей с детьми, улучшение образования и медицинской помощи, а также поддержку бизнеса, инвестирующего в создание высокотехнологичных рабочих мест в республике.

Дорогие дагестанцы, многовековая история показывает, что когда мы объединяемся для решения общих задач, то обязательно добиваемся успехов. Это и сегодня является надежным залогом развития Дагестана, благополучия каждого жителя республики.

Желаю Всем мира, согласия и успехов на благо Дагестана.

С глубоким уважением,

Глава

Республики Дагестан В. Васильев