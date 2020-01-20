В Бабаюртовском районе будут газифицированы три села

В Бабаюртовском районе в 2020 году программой газификации будут охвачены три села.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, в бюджет Дагестана для газификации населённых пунктов региона на этот год заложены средства в размере 500 миллионов рублей. Ожидается, что голубое топливо поступит в дома и трех сел Бабаюртовского района: Львовское №1, Старое Тамазатюбе и Новая Коса.

Для этих целей в бюджете республики предусмотрены более 36 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на строительство межпоселкового газопровода к с. Львовский № 1, газопровода-отвода и АГРС «Львовские» и подводящего газопровода к с. Новая Коса с ответвлением в Старое Тамазатюбе, в том числе на разработку проектно-сметной документации.

Хочется отметить, что эти три села являются самыми отдаленными от райцентра населенными пунктами Бабаюртовского района. Жители этих сел по сегодняшний день топили свои дома твердым топливом.