Владимир Путин: «Современная школа – это современный учитель, его высокий статус и общественный престиж»
- Автор Мадина
- 17 января, 2020. Пятница 11:09
Не менее важной задачей Президент обозначил обеспечение всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Для этого необходимо решить и ряд инфраструктурных проблем в школах республики, связанных с материально-техническим обеспечением пищеблоков. Хорошим подспорьем для создания этих условий стал проект «100 школ», реализуемый с 2018 года по инициативе Главы республики.
Большое внимание в своем выступлении Владимир Путин уделил и вопросам воспитания подрастающего поколения. Президентом страны отмечена особая роль классных руководителей в вопросах воспитания. Обрадовало решение Президента об установлении с 1 сентября специальной доплаты классным руководителям. Это справедливо. Труд учителей должен оплачиваться достойно. Существующие региональные надбавки при этом будут сохранены.
Параллельно ведется и будет продолжена работа по улучшению материально-технической базы сельских школ. Улучшению условий обучения Владимир Путин уделил отдельное внимание. Внедрение современных технологий, цифровая трансформация и обеспечение школ высокоскоростным интернетом, обеспечение доступа педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрение индивидуальных подходов к обучению, направленных на раскрытие способностей каждого ребёнка, – эти задачи в числе многих других заложены в основу Национального проекта «Образование».
Первые и успешные шаги в данном направлении в республике сделаны. В рамках реализации федеральных проектов в 2019 году в республике открылись 168 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», Центр цифрового образования детей «IT-cube», Региональный модельный центр дополнительного образования детей. В этом году начнет функционировать мобильный технопарк «Кванториум», продолжится открытие центров «Точка роста». А что касается обеспечения школ высокоскоростным интернетом, в 2019 году нам удалось охватить порядка 450 школ, а к 2022 году будут обеспечены все школы. Несомненно, работа в данном направлении является одним из приоритетов системы образования» - поделилась вице-премьер.
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