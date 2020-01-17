Заместитель Председателя Правительства РД - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова прокомментировала Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.



«Первостепенное значение в своем выступлении Владимир Путин уделил вопросам демографии и образования, поддержке молодых семей и развития детей. Важной задачей в этой связи Президент назвал возможность устройства детей в ясли. Для Дагестана это очень актуальный вопрос. Наша республика – лидер по темпам рождаемости и остро нуждается в строительстве новых образовательных организаций. Несомненно, для решения данной задачи в республике будут приняты на всех уровнях власти исчерпывающие меры для его скорейшей реализации. В республике уже ведется активная работа в данном направлении. Будет реализован Комплекс мер, направленных на обеспечение 100%-го охвата детей дошкольным образованием. К 2022 году в нашем регионе будет построено 59 дошкольных учреждений на 9 тысяч мест для детей от двух месяцев до семи лет.

Не менее важной задачей Президент обозначил обеспечение всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Для этого необходимо решить и ряд инфраструктурных проблем в школах республики, связанных с материально-техническим обеспечением пищеблоков. Хорошим подспорьем для создания этих условий стал проект «100 школ», реализуемый с 2018 года по инициативе Главы республики.

Большое внимание в своем выступлении Владимир Путин уделил и вопросам воспитания подрастающего поколения. Президентом страны отмечена особая роль классных руководителей в вопросах воспитания. Обрадовало решение Президента об установлении с 1 сентября специальной доплаты классным руководителям. Это справедливо. Труд учителей должен оплачиваться достойно. Существующие региональные надбавки при этом будут сохранены.

Параллельно ведется и будет продолжена работа по улучшению материально-технической базы сельских школ. Улучшению условий обучения Владимир Путин уделил отдельное внимание. Внедрение современных технологий, цифровая трансформация и обеспечение школ высокоскоростным интернетом, обеспечение доступа педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрение индивидуальных подходов к обучению, направленных на раскрытие способностей каждого ребёнка, – эти задачи в числе многих других заложены в основу Национального проекта «Образование».

Первые и успешные шаги в данном направлении в республике сделаны. В рамках реализации федеральных проектов в 2019 году в республике открылись 168 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», Центр цифрового образования детей «IT-cube», Региональный модельный центр дополнительного образования детей. В этом году начнет функционировать мобильный технопарк «Кванториум», продолжится открытие центров «Точка роста». А что касается обеспечения школ высокоскоростным интернетом, в 2019 году нам удалось охватить порядка 450 школ, а к 2022 году будут обеспечены все школы. Несомненно, работа в данном направлении является одним из приоритетов системы образования» - поделилась вице-премьер.