Махачкала готовится к крещенским купаниям 16 января 2020

В ночь на 19 января православные христиане отметят один из великих праздников – Крещение Господне, или Богоявление. По древней традиции, распространившейся на Руси с принятием христианства в 988 году, в ночь на 19 января многие верующие купаются в прорубях.

На территории Махачкалы официально определено место проведения крещенских купаний. Им стала территория городского пляжа «Березка», где в рамках традиционного религиозного обряда одного из главных христианских праздников православные верующие, проживающие в дагестанской столице, смогут окунуться в освященную воду Каспийского моря.

Вопросы организационного характера с выездом на место обсудили сегодня, 16 января, представители администрации г. Махачкалы под руководством заместителя главы города Запира Алхасова. По его словам, мэр столицы Дагестана Салман Дадаев поручил городским службам провести работы по подготовке и оборудованию мест для купания. На пляже создадут все условия для проведения обряда. Так как купание будет проходить в ночное время, на месте ритуальных мероприятий будет организовано электроосвещение, размещены палатки для переодевания, восстановлен настил и ступени пирса. А для тех, кто после купания захочет согреться, на пляже разместят две палатки с обогревателями и горячими напитками – чаем и кофе.

Кроме всего перечисленного, на территории пляжа будут дежурить кареты скорой медицинской помощи, сотрудники спасательной службы МЧС и полиции для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.

Алхасов также подчеркнул, что для проведения религиозных обрядов различных конфессий руководители города и республики прилагают максимальные усилия.

Отметим, проводить обряд Крещения будет епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

В 17:00 в Свято-Успенском кафедральном соборе епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам совершит вечернее богослужение. В 23:00 православные совершат чин великого освящения, в это же время в Свято-Успенском кафедральном соборе будет проходить ночное богослужение.