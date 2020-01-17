Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов прокомментировал послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию страны.

Как отметил первый вице-премьер, нынешнее послание наиболее социально ориентированное, которое жители страны слышали за последние годы.

«Президент коснулся важных проблем демографии. Срок выдачи детских пособий увеличен до 3 лет, материнский капитал будет выдаваться на первенца, сумма добавится на второго ребенка, при трех детях семья получит более миллиона рублей», – сказал Карибов.

Он также добавил, что вопросы поддержки семей коснутся не только материальных выплат. Государство организует бесплатное питание для всех школьников начальных классов, что, несомненно, станет большой поддержкой семьям.