ЗАМАНА - Анатолий Карибов отметил социальную важность Послания Президента России

Анатолий Карибов отметил социальную важность Послания Президента России

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17 января, 2020. Пятница 10:41
Анатолий Карибов отметил социальную важность Послания Президента России
Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов прокомментировал послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию страны.
Анатолий Карибов отметил социальную важность Послания Президента России
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Как отметил первый вице-премьер, нынешнее послание наиболее социально ориентированное, которое жители страны слышали за последние годы.

«Президент коснулся важных проблем демографии. Срок выдачи детских пособий увеличен до 3 лет, материнский капитал будет выдаваться на первенца, сумма добавится на второго ребенка, при трех детях семья получит более миллиона рублей», – сказал Карибов.

Он также добавил, что вопросы поддержки семей коснутся не только материальных выплат. Государство организует бесплатное питание для всех школьников начальных классов, что, несомненно, станет большой поддержкой семьям.

 

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