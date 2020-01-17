Анатолий Карибов отметил социальную важность Послания Президента России
- Автор Габи
- 17 января, 2020. Пятница 10:41
Как отметил первый вице-премьер, нынешнее послание наиболее социально ориентированное, которое жители страны слышали за последние годы.
«Президент коснулся важных проблем демографии. Срок выдачи детских пособий увеличен до 3 лет, материнский капитал будет выдаваться на первенца, сумма добавится на второго ребенка, при трех детях семья получит более миллиона рублей», – сказал Карибов.
Он также добавил, что вопросы поддержки семей коснутся не только материальных выплат. Государство организует бесплатное питание для всех школьников начальных классов, что, несомненно, станет большой поддержкой семьям.