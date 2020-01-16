Камил Давдиев: «Главный посыл Послания президента – дети и благополучие многодетных семей»

По мнению Давдиева, Послание направлено на реализацию национальных проектов, связанных с демографическим приростом. «Владимир Путин отметил, что мы пожинаем плоды 90-х годов, когда в семьях были один, максимум два ребенка. Он остановился на проблемах, с которыми сталкиваются молодые и многодетные семьи сегодня. Глава государства говорил о демографической яме, снижении реальных доходов населения и путях решения этих проблем.

К сожалению, в последнее время и в Дагестане проблема демографии стала актуальной: коэффициент рождаемости составляет 1,6. Хорошим подспорьем станет материнский капитал. Программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года, причем давать его начнут уже и за первого ребенка в размере 466 тысяч рублей, а семьи с двумя детьми получат 616 тысяч рублей. Причем, сумма будет ежегодно индексироваться. Такие правила должны быть прописаны с 1 января 2020 года.

Кроме того, президент предложил предусмотреть с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Выплаты будут получать семьи, чьи официальные доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. На мой взгляд, это очень важная поддержка для многодетных семей.

Президент Российской Федерации в своем Послании подробно остановился и на школьном питании. Кстати, этот вопрос мы обсуждали в парламенте накануне принятия бюджета. Президент почеркнул необходимость того, чтобы дети от 1 до 4 класса получали горячее питание в школах. Он предусмотрел и финансовую составляющую: это питание будет финансироваться и с федерального, и с регионального бюджетов. Это забота о детях, об их будущем, а значит о будущем страны.

Что касается здравоохранения, очень важно, что 550 млрд рублей будет выделено на поддержку и развитие первичного звена оказания медицинской помощи. Это значит, что наши поликлиники будут получать новую технику для того, чтобы наши граждане могли получать своевременную качественную медицинскую помощь. Вопрос с ФАПами нам предстоит завершить до конца этого года», – подчеркнул Камил Давдиев.

По его мнению, в целом Послание направлено на поддержку социально незащищенных слоев общества, на повышение их уровня жизни. Особое внимание, считает Давдиев, Владимир Путин уделил школьным педагогам, в частности, классным руководителям. Президент приравнял их к воспитателям и поручил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета.

Вице-спикер также акцентировал внимание на изменениях, предлагаемых президентом к внесению в Конституцию Российской Федерации.

«Мы знаем, что Конституция была принята 25 лет назад и до сих пор серьезных изменений в нее не вносили. Предложения Владимира Путина носят характер, меняющий политическую систему нашей страны.

Так, он предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра России. А затем по представлению председателя Правительства Госдума должна утверждать вице-премьеров и федеральных министров. Это, на мой взгляд, большая ответственность. Полномочия, которые были у президента, частично он передает и в Совет Федерации.

Немаловажное значение имеет то, что Владимир Путин обозначил, что все изменения будут вноситься по согласованию граждан России. Это значит, что нам предстоит провести референдум по предполагаемым вопросам.

В целом задачи, поставленные в Послании, опираются на реально достигнутые результаты в укреплении государственности и стабильности, а их реализация будет означать прорыв в повышении доходов и качества жизни граждан России», – заключил Камил Давдиев.