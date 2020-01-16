ЗАМАНА - Глава Дагестана: «Мы многим обязаны Победе наших дедов и прадедов, их героизму»

Глава Дагестана: «Мы многим обязаны Победе наших дедов и прадедов, их героизму»

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16 января, 2020. Четверг 14:23
Глава Дагестана: «Мы многим обязаны Победе наших дедов и прадедов, их героизму»

По словам Главы Дагестана, «мы многим обязаны Победе наших дедов и прадедов, их героизму и в самые трудные моменты нашей новейшей истории мы черпали в них силу». «В этом году юбилей будет работать на укрепление нашего общества, делать нас морально и душевно крепче», - выразил уверенность руководитель субъекта.

Глава Дагестана: «Мы многим обязаны Победе наших дедов и прадедов, их героизму»
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Далее журналисты поинтересовались у Владимира Васильева, какое из предложений Президента РФ больше всего ему понравилось. «Их много, но для меня, так как с демографией в Дагестане всё хорошо, важен вопрос инвестиционного вычета, когда 2/3 нам будут компенсировать. Тогда у нас появится хороший стимул и, что самое главное, больше возможностей для увеличения инвестиций», - ответил он.

 

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