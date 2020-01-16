ЗАМАНА - Изумруд Мугутдинова прокомментировала Послание Президента РФ

Изумруд Мугутдинова прокомментировала Послание Президента РФ

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16 января, 2020. Четверг 14:14
Изумруд Мугутдинова прокомментировала Послание Президента РФ

Министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова прокомментировала Послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

Изумруд Мугутдинова прокомментировала Послание Президента РФ
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В частности, министр отметила, что Послание президента страны полностью социально ориентированное, во главу угла поставлены задачи по решению проблем незащищенных слоев населения и озвучены конкретные меры для дальнейшего социального развития России. «Одними из мер поддержки малоимущих и многодетных семей являются обеспечение их дополнительными социальными выплатами при рождении детей и увеличение срока этих выплат с 3 до 7 лет, это распространение льготной ставки на ипотеку на всю сумму кредита, увеличение материнского капитала и продление этой программы до 31 декабря 2026 года. Весомой поддержкой и стимулом для молодых семей послужит материнский капитал на первенца, который начнут выплачивать с января 2020 года. В своем Послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович отметил проблему низких доходов семей. Отмечу, что 80% таких семей – семьи с детьми, и дополнительные выплаты на первого и второго ребенка, которые, как заявлено, в среднем составят более 11 тысяч рублей, будут хорошим подспорьем этой категории граждан», – сказала Мугутдинова.  Послание президента страны было полностью направлено на решение проблем и финансовую поддержку многодетных, малоимущих семей и молодых семей с низким доходом. «Все эти вопросы очень актуальны для нашей республики и также были озвучены в Послании Главы Дагестана Владимира Васильева. Уверена, что все меры, обозначенные в Послании, в том числе и внедрение социального контракта, направленные на поддержку неполных, многодетных семей с низким доходом, позволят не только стимулировать рождаемость, но и снизить уровень бедности», – заключила министр.

 

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