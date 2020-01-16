ЗАМАНА - Владимир Васильев подчеркнул, что Президент России начал послание с демографии и решения важных социальных вопросов

Владимир Васильев подчеркнул, что Президент России начал послание с демографии и решения важных социальных вопросов

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16 января, 2020. Четверг 14:02
Владимир Васильев подчеркнул, что Президент России начал послание с демографии и решения важных социальных вопросов

Глава Дагестана Владимир Васильев, комментируя послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ, отметил, что Президент России начал послание с демографии и решения важных социальных вопросов, но при этом особое внимание уделили и обороне как основе, обеспечивающей дальнейшее, перспективное развитие страны.

Владимир Васильев подчеркнул, что Президент России начал послание с демографии и решения важных социальных вопросов
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«Владимир Владимирович также много говорил об ответственности губернаторов, представителей органов власти, муниципальных органов, судебной системы и т.д. В комплексе же постановка задач - это увеличение населения России, создание условий для получения образования, здравоохранения и т.д. Поднимались также вопросы противодействия бедности», - напомнил Васильев.

Говоря о демографической обстановке в Дагестане, Васильев отметил: «Демография определяется традициями и ценностями дагестанских народов и обладает огромным потенциалом, но для этого нужны условия. Мы сейчас серьезно занимаемся водоснабжением, дорожным хозяйством, общественными территориями, ремонтом школ. Президент говорил об ответственности регионов за содержание школ и питание школьников, но для этого нужно создать условия. Мы отремонтировали более 300 школ из 700, где десятилетиями не выделялись средства на эти цели», - сообщил руководитель региона.

 

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