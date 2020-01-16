ЗАМАНА - Вадим Дибияев прокомментировал Послание Владимира Путина

Вадим Дибияев прокомментировал Послание Владимира Путина

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16 января, 2020. Четверг 09:25
Вадим Дибияев прокомментировал Послание Владимира Путина

Начальник Управления образования г. Махачкалы Вадим Дибияев прокомментировал Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию:

«Владимир Путин в своём Послании объявил о новациях в сфере образования, в том числе - о выплатах за классное руководство в размере пяти тысяч рублей из федерального бюджета. Ответственность  и занятость классного руководителя в образовательном процессе очень велика и затратна по времени. Такая поддержка станет хорошим стимулом в работе классного руководителя.
Обозначенные Главой государства вопросы по данным выплатам являются ярким свидетельством поддержки государством работы педагогов по воспитанию и обучению подрастающего поколения, где роль классного руководителя является самой ответственной и требует особой подготовки», -

 

отметил Дибияев.

Вадим Дибияев прокомментировал Послание Владимира Путина
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