Начальник Управления образования г. Махачкалы Вадим Дибияев прокомментировал Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию:

«Владимир Путин в своём Послании объявил о новациях в сфере образования, в том числе - о выплатах за классное руководство в размере пяти тысяч рублей из федерального бюджета. Ответственность и занятость классного руководителя в образовательном процессе очень велика и затратна по времени. Такая поддержка станет хорошим стимулом в работе классного руководителя.

Обозначенные Главой государства вопросы по данным выплатам являются ярким свидетельством поддержки государством работы педагогов по воспитанию и обучению подрастающего поколения, где роль классного руководителя является самой ответственной и требует особой подготовки», -