Вадим Дибияев прокомментировал Послание Владимира Путина
- Автор Габи
- 16 января, 2020. Четверг 09:25
Начальник Управления образования г. Махачкалы Вадим Дибияев прокомментировал Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию:
«Владимир Путин в своём Послании объявил о новациях в сфере образования, в том числе - о выплатах за классное руководство в размере пяти тысяч рублей из федерального бюджета. Ответственность и занятость классного руководителя в образовательном процессе очень велика и затратна по времени. Такая поддержка станет хорошим стимулом в работе классного руководителя.
Обозначенные Главой государства вопросы по данным выплатам являются ярким свидетельством поддержки государством работы педагогов по воспитанию и обучению подрастающего поколения, где роль классного руководителя является самой ответственной и требует особой подготовки», -
отметил Дибияев.
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